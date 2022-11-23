Öğretmenler Günü kutlama mesajları 2022: Kısa, uzun, farklı, duygusal Öğretmenler Günü sözleri! 1,2,3,4 kıtalık kadın, erkek öğretmenler günü şiirleri...

Benim için bir öğretmen değil, aynı zamanda bir ilham kaynağı olan canım öğretmenim. Sizin gibi bir yol göstericim olduğu için o kadar şanslıyım ki… Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

Bana soru sormak, merak etmek ve düşünmek için ilham veren canım öğretmenim, benim için yaptığınız her şey için teşekkürler... Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!