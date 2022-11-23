İstanbul’un deprem risk haritası! En güvenli ve riskli yerler nereler? Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber’de tek tek açıkladı

DERE YATAĞINA EV RİSKİ

Mesela İstanbul'da dere yatağına yapılan bir gökdelenin Bursa'daki Balıkesir'deki bir depremden etkilenmeyeceğini söylemek zordur yani etkilenebilir. Bunun tarihsel örnekleri var dünyada.

İstanbul çok kaotik bir yer. Kentsel dönüşüm uygulamak zor. Başakşehir zemini güzel ve yapılar gayet iyi. Buralarda fazla sorun beklemiyoruz. Her sorun her ilçede aynı değil. Kentsel dönüşümün şeffaf olması lazım. Devlet hakemlik görevi yapmalı.