İstanbul’un deprem risk haritası! En güvenli ve riskli yerler nereler? Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber’de tek tek açıkladı
Düzce’de meydana gelen 5,9 şiddetindeki deprem sonrası olası büyük İstanbul depremi yeniden akıllara geldi. Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber’de İstanbul’un risk haritası üzerinde analiz yaptı. İstanbul’da olası büyük depremde “en güvenli ve riskli yerler nereler?” sorusuna yanıt verdi. Öte yandan Türkiye'de oluşabilecek en büyük depremin şiddetini veren Ersoy, Ege ve Akdeniz üzerinden korkutan bir uyarıda bulundu. Ayrıca Şükrü Ersoy, İstanbul'da tsunami riski var mı? Varsa etkisi ne olur? sorularına da yanıt verdi. İşte detaylar…
Prof. Dr. Şükrü Ersoy, İstanbul'da yaşanması muhtemel büyük deprem için A Haber'de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç'ta flaş açıklamalarda bulundu.
İşte Şükrü Ersoy'un açıklamalarından öne çıkanlar:
İSTANBUL'DA EN SAĞLAM YERLER NERELER?
Haritadaki renkler faya olan uzaklıkları göstermektedir. İstanbul'un merkezi kesimi tarihi yarım adı olan yer en son 1984 depremini yaşadığımız yer bu bölge Türkiye'ni en sağlam yeridir. Üsküdar, Kadıköy, Fatih… 300 milyon-400 milyonluk yaşlı kayalar buralar. Dolayısıyla buralardaki yapılar pekişmiştir.
An kaya varsa o bölgede ve yapı da sağlamsa depremden 1. derecede etkilenmeyebilir. Burada bir mühendislik yaklaşım yapılmalıdır. Buralarda jeoloji esas olmalı.
İSTANBUL'UN O İLÇELERİNE UYARI
İstanbul'da Anadolu yakası genel olarak sağlam zeminli olmakla birlikte Küçükçekmece, Büyükçekmece, Güngören, Esenler'de Fatih'in belli kısımlarında Bağcılar'da burada yapı yaparken zemini gözeterek yapmalısınız.
İZMİR ÖRNEĞİ! "SARIYER'DE OLSA..."
Avcılar çok özel bir durumdan dolayı 99 depreminden etkilendi. Bundan sonra nerenin Avcılar olacağını bilmemekteyiz. O sebeple biraz dikkatli olmak gerekir. Zemin ile yapı barışık olmalı bunun başka yolu yok. Yapıyı sağlam yaparım bir şey olmaz bu mantık yanlış. İzmir'de biliyorsunuz ne kadar modern bir semtte yıkımlar oldu can kayıpları oldu.
Yani Sarıyer'de de olası bir depremde evler yıkılabilir. Rehavete kapılmamak lazım. İstanbul'da yüksek binalar ciddi sınav vermedi henüz. Ben yıkılacak anlamında söylemiyorum. Henüz böyle bir test yok. Yönetmelikleri bile daha eksiklidir.
DERE YATAĞINA EV RİSKİ
Mesela İstanbul'da dere yatağına yapılan bir gökdelenin Bursa'daki Balıkesir'deki bir depremden etkilenmeyeceğini söylemek zordur yani etkilenebilir. Bunun tarihsel örnekleri var dünyada.
İstanbul çok kaotik bir yer. Kentsel dönüşüm uygulamak zor. Başakşehir zemini güzel ve yapılar gayet iyi. Buralarda fazla sorun beklemiyoruz. Her sorun her ilçede aynı değil. Kentsel dönüşümün şeffaf olması lazım. Devlet hakemlik görevi yapmalı.
TÜRKİYE'DEN EN BÜYÜK DEPREM KAÇ ŞİDDETİNDE OLUR?
Türkiye en büyük deprem 8 olur. Bizim en tehlikeli yerimiz ama bizim sınırlarımız içerisinde değildir. Rodos, Girit, Kerpe Adaları arasında 4500 metrelik çukur var. Akdeniz'in enderin yeridir. Buradaki depremler 9'u geçebilir. 365 yılında Girit'te bir deprem oluyor adanın burnu 9 metre havaya kalkıyor sadece bir depremde. Türkiye için en tehlikeli yer Güney Batı Anadolu'dur.
"İSTANBUL'DA TSUNAMİ RİSKİ VAR"
İstanbul'da oluşabilecek depremde tsunami riski vardır. Kesinlikle Marmara Denizi'nde son 3 bin yılda 40 tane büyük tsunami olmuş. Türkiye kıyılarında ise 140'a yakın tsunami var. Tsunami konusu 20 yıldan beri savsaklandı ve önemsenmedi. Ama görüldü ki 99'da gerçekleşti, 2017'de Bodrum'da oldu. 2020'de Seferihisar'da gerçekleşti. Ege Denizi çok küçümseniyor. Amorgos diye bir Yunan adası var hemen İzmir'in açıklarında 1956 depreminde tsunami dalga yüksekliği 15 metredir.
Marmara için oluşabilecek en büyük deprem 7,5 ila 7,7'dir.
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