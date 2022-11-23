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Düzce Gölyaka'da son durum ne? Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan son durumu A Haber'de anlattı | SON DEPREMLER...

A Haber
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Giriş: 23.11.2022 09:41
Son dakika deprem haberi... İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığınca, Düzce Gölyaka'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 4,3 olmak üzere 74 artçı deprem yaşandığı bildirildi. Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, A Haber canlı yayınında son duruma ilişkin bilgileri paylaştı. Demircan, "Can kaybımız yok. Gölyaka ilçesinde yaralı ve yıkılmış binamız yok." ifadelerini kullandı.
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