Son dakika: Düzce Gölyaka’daki deprem sonrası oluşan hasar! A HABER DEPREM BÖLGESİNDE | Yaşadığı şoku anlattı: Çocuğumun üstüne atladım



"EV TERLİKLERİMİZLE AŞAĞI İNDİK"



Yaşadıkları panikle birlikte ev terlikleriyle kendilerini sokağa attıklarını söyleyen Zeynep Turgut ise "Arkadaşlarımızla oyun oynuyorduk. Masa salladı ve birisinin sakladığını zannettik. Sonra deprem olduğunu anladık ve ev terliklerimizle aşağı indik. Herkesin dışarı çıktığını gördük. Çok korktuk. Zaten bende panik atak var" dedi.





"SU ŞİŞELERİNİN SALLANDIĞINI GÖRDÜM"



Odasındaki su şişelerinin sallanmasıyla depremi fark ettiğini belirten Yusuf Can Akcan, şu ifadeleri kullandı:



"Bir anda böyle odamdaki su şişelerinin sallandığını fark ettim. Bir anda yataktan fırlayıp diğer arkadaşlarımı uyandırdım ve kendimizi dışarı attık. 15-20 saniye sürdü".