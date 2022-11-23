Son dakika: Düzce Gölyaka’daki deprem sonrası oluşan hasar! A HABER DEPREM BÖLGESİNDE | Yaşadığı şoku anlattı: Çocuğumun üstüne atladım
Son dakika haberi… Düzce Gölyaka’da meydana gelen 5,9’luk deprem ardından A Haber ekipleri sahaya indi. İstanbul dahil bir çok bölgede yaşanan depremin izlerini görüntüledi. Vatandaşları sokağa döken depremde bazı binalarda hasar oluştu. Vatandaşlar yaşadıkları şoku A Haber'e anlattı. Detayları A Haber muhabiri Hakan Süer ve Mert Hacıalioğlu aktardı.
Düzce'de meydana gelen ve Eskişehir'in de dahil olduğu birçok ilde hissedilen depremde tedirginlik yaşayan vatandaşlar kendini sokağa attı.
Saat 04.08'de Düzce'nin Gölkaya İlçesi merkezli olarak meydana gelen 5,9 şiddetindeki deprem birçok ilde hissedildi.
Eskişehir'de de hissedilen depremle birlikte birçok kişi kendini sokağa attı.
Özellikle ailesinden uzakta yaşayan ve üniversitelerdeki vize haftasından dolayı uyanık olan öğrenciler merkezi konumlarda bir araya geldi.
"DÜZCE'DE YAŞAYAN AĞABEYİMİ ARADIM"
Yaşanan depremle birlikte korku dolu şekilde Düzce'de yaşayan abisini aradığını belirten Merve Çiçekçi, "Dalga geçiyorlar zannettim. Avizeye bakınca deprem olduğunu anladım. Sonra korkup aşağı indik. Düzce'de olduğunu öğrendik. Ağabeyim oradaydı benim de. Direkt onu aradım. Orada da bayağı hissetmişler. Uykusundan uyanmış. Anladığım kadarıyla orada da zarar varmış, herkes dışardaymış" dedi.
"BİR ARKADAŞIMIZIN ELİ AYAĞI TİTRİYORDU"
Kaldığı yurtta bir arkadaşının panikten elinin ayağının titreşimini ve kendisinin de korku içinde terliklerini alarak dışarı çıktığını söyleyen Buse,
"Avizeden fark ettim. Arkadaşlarımız çıktı mı diye koridoru kontrol ettik. Bir arkadaşımızın eli ayağı titriyordu. Zaten deprem olduğunu anlatınca hep birlikte aşağı indik. Terliklerimle çıktım" diye konuştu.
"EV TERLİKLERİMİZLE AŞAĞI İNDİK"
Yaşadıkları panikle birlikte ev terlikleriyle kendilerini sokağa attıklarını söyleyen Zeynep Turgut ise "Arkadaşlarımızla oyun oynuyorduk. Masa salladı ve birisinin sakladığını zannettik. Sonra deprem olduğunu anladık ve ev terliklerimizle aşağı indik. Herkesin dışarı çıktığını gördük. Çok korktuk. Zaten bende panik atak var" dedi.
"SU ŞİŞELERİNİN SALLANDIĞINI GÖRDÜM"
Odasındaki su şişelerinin sallanmasıyla depremi fark ettiğini belirten Yusuf Can Akcan, şu ifadeleri kullandı:
"Bir anda böyle odamdaki su şişelerinin sallandığını fark ettim. Bir anda yataktan fırlayıp diğer arkadaşlarımı uyandırdım ve kendimizi dışarı attık. 15-20 saniye sürdü".
Evlerine giremeyen vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi.
Devlet tüm imkanlarını seferber etti.
"ÇOCUĞUMUN ÜSTÜNE ATLADIM"
Yaşadığı şoku A Haber'e anlatan bir vatandaş, "Şoktayız. Hala daha şoktayız. Çocuğum bile şokta. Çocuğumun üstüne atladım gece yarısı. 30 saniyede deşsem belki doğrudur 30 saniyede kendimizi zor kurtardık. Şimdi şu an bir tane sağlam eşya yok. Buzdolabı ile fırın birbiriyle çarpışmış nasıl oluyorsa. Allah korudu." ifadelerini kullandı.
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