Düzce’de 5,9 büyüklüğünde deprem! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Düzce'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremle ilgili "Düzce’de meydana gelen deprem çok sayıda binada hasara yol açmakla birlikte, hamdolsun büyük bir yıkım ve kayıpla karşılaşmadık. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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