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İŞTE DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ! Havanın aydınlanmasıyla hasarın boyutu ortaya çıktı! A HABER DEPREM BÖGLESİNDE

A Haber
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Giriş: 23.11.2022 08:55
Son dakika deprem haberi… İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığınca, Düzce Gölyaka'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 4,3 olmak üzere 74 artçı deprem yaşandığı bildirildi. A Haber ekipleri deprem bölgesinden son durumu aktardı.
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