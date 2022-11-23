İŞTE DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ! Havanın aydınlanmasıyla hasarın boyutu ortaya çıktı! A HABER DEPREM BÖGLESİNDE

Son dakika deprem haberi… İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığınca, Düzce Gölyaka'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 4,3 olmak üzere 74 artçı deprem yaşandığı bildirildi. A Haber ekipleri deprem bölgesinden son durumu aktardı.

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