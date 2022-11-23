23 Kasım 2022, Çarşamba
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A HABER DEPREM BÖLGESİNDE! Yaşadığı şoku anlattı: Çocuğumun üstüne atladım
Son dakika deprem haberi... Düzce’de deprem sonrası evlerine giremeyen vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi. A Haber ekipleri bölgede anbean haber nöbetini sürdürdü. Hasar gören belediye binası görüntülendi. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu vatandaşlarla konuştu. Yaşadığı şoku anlatan bir vatandaş "Şoktayız. Hala daha şoktayız. Çocuğum bile şokta. Çocuğumun üstüne atladım gece yarısı. 30 saniyede deşsem belki doğrudur 30 saniyede kendimizi zor kurtardık. Şimdi şu an bir tane sağlam eşya yok. Buzdolabı ile fırın birbiriyle çarpışmış nasıl oluyorsa. Allah korudu." dedi.