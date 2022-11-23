23 Kasım 2022, Çarşamba
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A Haber depremin merkez üssünde! Bölgede neler yaşandı?
Düzce Gölyaka merkezli, birçok ilimizde hissedilen 5,9 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. AFAD, Gölyaka'daki depremde Düzce'de 37, İstanbul’da 1, Zonguldak'ta 6, Sakarya'da 1 ve Bolu'da 1 olmak üzere 46 kişinin yaralandığını açıkladı. A Haber ekipleri depremin merkez üssünde yaşananları canlı yayında aktardı.