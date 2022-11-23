Dünyada tek! Burdur’da Medusa mozaiği kış şartlarından korunacak

Kibyra odeionu ve Medusa mozaiği hakkında da bilgi veren Özüdoğru, şunları kaydetti:

"Kibyra odeionu; odeion yapısı, kentin kamu binalarının yer aldığı Merkez Tepe'nin güneybatı köşesinde konumlanmaktadır. Yapının ön kısmında bulunan tabanı mozaik döşeli Odeion Stoası'ndaki yazıtta, yapının Antik dönemde 'odeion' (müzik evi, konser salonu) olarak adlandırıldığı anlaşılmıştır. Yazıtlarda, odeionun önündeki stoanın mozaik zeminin Aurelius Sopatros ve Cladius Theodoros kardeşler tarafından MS 249- 254 yıllarında yaptırıldığı aktarılmaktadır. Odeion, aynı zamanda kent meclisi (bouleuterion); önüne eklenen bir sahne binası (skene) ile üzeri çatıyla kapalı bir tiyatro; ayrıca Kibyra'nın Roma İmparatorluk dönemi boyunca Küçük Asya Eyaleti'nin yargı merkezlerinden (conventus) birisi olmasından dolayı bir mahkeme binası işlevleriyle de kullanılmış olmalıdır. Odeion, iç kısımda 31 oturma sırası ile yaklaşık 2 bin 500-3 bin kişilik izleyici kapasitesine sahiptir. Bu haliyle ülkemizde, antik dönem içinde üzeri bir çatı örtüsüyle kapatılmış, en büyük kamu yapısı olma özelliğini taşımaktadır. Yapının orkestra bölümünün zemininde renkli mermer plakalardan (opus sectile) oluşan Medusa (Antik Çağ'da gözlerine bakanı taşa çevirdiğine inanılan mitolojik figür) betimlemesi yer almaktadır. Yapılış tekniği bakımından, buradaki Medusa figürünün bir benzeri daha henüz bilinmemektedir yani üniktir." diye konuştu.