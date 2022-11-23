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Depreme OKULDA, EVDE, ARAÇ kullanırken yakalanınca yapılması gerekenler neler? Deprem sırasında ve sonrasında ne yapmalı?
23 Kasım Çarşamba günü saat 4.08'de Düzce'de yaşanan deprem İstanbul, Ankara gibi çevre illerden de net bir şekilde hissedildi. Depreme uykuda yakalanan vatandaşlar o anda korku ve panikle ne yapmaları gerektiğini bilmeden kendilerini bulundukları binadan dışarı attılar. Peki depreme okulda, evde ve araç kullanırken yakalanınca yapılması gerekenler neler?