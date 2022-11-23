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Depreme OKULDA, EVDE, ARAÇ kullanırken yakalanınca yapılması gerekenler neler? Deprem sırasında ve sonrasında ne yapmalı?

23 Kasım Çarşamba günü saat 4.08'de Düzce'de yaşanan deprem İstanbul, Ankara gibi çevre illerden de net bir şekilde hissedildi. Depreme uykuda yakalanan vatandaşlar o anda korku ve panikle ne yapmaları gerektiğini bilmeden kendilerini bulundukları binadan dışarı attılar. Peki depreme okulda, evde ve araç kullanırken yakalanınca yapılması gerekenler neler?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.11.2022 10:35 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022 10:35
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Depreme OKULDA, EVDE, ARAÇ kullanırken yakalanınca yapılması gerekenler neler? Deprem sırasında ve sonrasında ne yapmalı?

Deprem anı ve sonrasında yapılması gerekenler neler sorusunun cevabı Düzce depreminin ardından gündem oldu. Depreme uykularında yakalanan vatandaşlar deprem anında ve sonrasında neler yapılmalı, nasıl davranılmalı öğrenmeye çalışıyor. Peki Deprem sırasında ve sonrasında ne yapmalı? Depreme okulda, evde ve araç kullanırken yakalanınca yapılması gerekenler neler? İşte konuya ilişkin detaylar...

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Depreme OKULDA, EVDE, ARAÇ kullanırken yakalanınca yapılması gerekenler neler? Deprem sırasında ve sonrasında ne yapmalı?

DEPREM SIRASINDA NELER YAPILMALI?

DEPREM ANINDA BİNA İÇERİSİNDEYSENİZ;

* Kesinlikle panik yapılmamalıdır.

* Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere vb. eşyalardan uzak durulmalıdır.

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Depreme OKULDA, EVDE, ARAÇ kullanırken yakalanınca yapılması gerekenler neler? Deprem sırasında ve sonrasında ne yapmalı?

* Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa altına veya dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelerek hayat üçgeni oluşturulmalıdır.

* Baş iki el arasına alınarak veya bir koruyucu (yastık, kitap vb) malzeme ile korunmalıdır. Sarsıntı geçene kadar bu pozisyonda beklenmelidir.

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Depreme OKULDA, EVDE, ARAÇ kullanırken yakalanınca yapılması gerekenler neler? Deprem sırasında ve sonrasında ne yapmalı?

* Güvenli bir yer bulup, diz üstü ÇÖK, Başını ve enseni koruyacak şekilde KAPAN, Düşmemek için sabit bir yere TUTU

*Merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşulmamalıdır.

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Depreme OKULDA, EVDE, ARAÇ kullanırken yakalanınca yapılması gerekenler neler? Deprem sırasında ve sonrasında ne yapmalı?

* Balkona çıkılmamalıdır.

* Balkonlardan ya da pencerelerden aşağıya atlanmamalıdır.

* Kesinlikle asansör kullanılmamalıdır.