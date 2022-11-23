Depreme OKULDA, EVDE, ARAÇ kullanırken yakalanınca yapılması gerekenler neler? Deprem sırasında ve sonrasında ne yapmalı?

Deprem anı ve sonrasında yapılması gerekenler neler sorusunun cevabı Düzce depreminin ardından gündem oldu. Depreme uykularında yakalanan vatandaşlar deprem anında ve sonrasında neler yapılmalı, nasıl davranılmalı öğrenmeye çalışıyor. Peki Deprem sırasında ve sonrasında ne yapmalı? Depreme okulda, evde ve araç kullanırken yakalanınca yapılması gerekenler neler? İşte konuya ilişkin detaylar...