Zonguldak’ta 26 metreden aşağıya düşen Ayşe Özgecan’ın ölümüne yeniden keşif kararı! Mahkemede babayı çıldırtan savunma

Ayşe Özgecan Usta ile iki yıllık birlikteliklerinin olduğunu anlatan sanık Bartu C.A., olay anını anlattı. Kız arkadaşı Özgecan'ın evlenmek istediğini hatırlatan sanık, kendisinin ise evliliğin uzun vadede olabileceğini söyledi. Yaşanan tartışma üzerine evden gitmek istediğini ancak sokağa çıkma yasağı olduğu gerekçesiyle gitmemesini söylediğini anlatan sanık şöyle dedi:

"Suçlamayı kabul etmiyorum. Özgecan 2 yıllık kız arkadaşımdı. Sürekli birbirimize gelir giderdik. Olay gününden iki gün önce geldi. Annesiyle tartışmıştı. Annesine çok değer veriyordu. O tartışmadan ötürü çok etkilenmişti. Bende yanıma gelmesini söyledim. Beraber tatile gideriz dedim. 2 Şubat günü yanıma geldi. Olay günü sabahtan ben evden çıktım. Akşam mangal yakarız dedim. Tekrardan saat 20.40 sıralarında eve geldim. Balkonda sofra kurduk. Şarkı söyledik. Bir şeyler içtik. Toparlanıp içeriye geçtik. Evlenmek istediğini söyledi. Evliliğin uzun vadede olacağını söyledim. Evlilik konularında agresifti. Benle tartışmaya başladı. Evden gideceğini söyledi. Sokağa çıkma yasağı vardı. Kendisinin gitmemesini söyledim. Kapıyı kilitledim. Sürekli sakinleştirmeye çalıştım. Ben koltukta otururken salonda hareket halindeydi. Sinirli olduğu için üzerine de düşmedim. Hızla balkona gitti. Aradan 3 saniye kadar süre geçmiştir. Teras kapısı açıktı. Hızlı bir şekilde 'kendimi atacağım' deyip çıktı. Öyle bir hareket beklemiyordum. Yurt dışı, yurt içi tatil yaptık. 'Kendimi atacağım' diye hiçbir söylemde bulunmadı. Bir anda hızlı şekilde dışarıya çıktı. Anında müdahale ettim. Kollarından tuttum. Aklıma yardım istemek geldi. Alt kat komşuma çağırdım. Yardım etmesini istedim. Elimden gelen gayreti yaptım. İpler vardı. Alt kat komşu ipleri kesti. Rahmetli 'beni yukarı çek' dedi. Ellerimin arasından kayıp gitti. Böyle bir olayın olabileceğini kestiremedim. Kendisini seviyordum. Daha sağlam temellere bassın istedim. Kendisi de ayaklarının üzerinde dursun istedim. Lise sınavlarına hazırlanıyordu. Pırlanta reklamı çıktığında bana bir pırlanta bile almadın dedi. Küçük bir gerginlik yaşadık. Sonrasında barıştık. Ailemle kaynaşabilmesi için mesleği olsun istedim. Daha sağlam zeminlere otursun istedim birtakım şeyler. Bu daha sonra benim önüme gelmesin istedim. Eğitim, pozisyon olarak düşündüm. Üniversite mezunu, mesleği olsun ki ailemle tanıştırdığım zaman ailemle daha sağlam zemine otursun istedim. Tahsil, meslek gibi bu şekilde. Gerçekten çok iyi kalpli bir kızdı."