GOOGLE DEPREM UYARISI açma işlemleri | Android ve iOS deprem uyarısı nedir, nasıl yapılır? Tüm detaylar

Google deprem uyarısı nasıl yapılır, sorusu Düzce depremi sonrası araştırılmaya başlandı. Türkiye'de meydana gelen deprmler sonrası adını sıkça duyduğumuz Google'ın deprem uyarı sisteminin nasıl açıldığı merak ediliyor. Sistemin nasıl aktif hale getirildiği yönünde tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, Google deprem uyarısı açma işlemleri nasıl yapılır? Android ve iOS deprem uyarısı nedir, nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

GOOGLE DEPREM UYARISI NASIL AÇILIR?

iOS cihazlar için;

Söz konusu uygulama sadece Android cihazlar için geçerlidir. iOS için Google Deprem Uyarısı sistemi aktif değil.