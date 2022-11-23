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GOOGLE DEPREM UYARISI açma işlemleri | Android ve iOS deprem uyarısı nedir, nasıl yapılır? Tüm detaylar

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.11.2022
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GOOGLE DEPREM UYARISI açma işlemleri | Android ve iOS deprem uyarısı nedir, nasıl yapılır? Tüm detaylar

Belli bir zamandır Android cihazlar içerisinde konumlandırılmış olan Google Deprem Uyarısı sistemi, 23 Kasım saat 04.08'de Düzce'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından yeniden gündeme geldi. Düzce depremi sonrası Android kullanıcılarına bir uyarı gönderildi. Uyarıda, depremin kapsadığı alan ve şiddeti yer aldı. Google'dan deprem uyarısı nasıl alındığı ise merak ediliyor. Peki, Google deprem uyarısı açma işlemleri nasıl yapılır? Android ve iOS deprem uyarısı nedir, nasıl yapılır? İşte cevaplar...

Google deprem uyarısı nasıl yapılır, sorusu Düzce depremi sonrası araştırılmaya başlandı. Türkiye'de meydana gelen deprmler sonrası adını sıkça duyduğumuz Google'ın deprem uyarı sisteminin nasıl açıldığı merak ediliyor. Sistemin nasıl aktif hale getirildiği yönünde tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, Google deprem uyarısı açma işlemleri nasıl yapılır? Android ve iOS deprem uyarısı nedir, nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

GOOGLE DEPREM UYARISI NASIL AÇILIR?

iOS cihazlar için;

Söz konusu uygulama sadece Android cihazlar için geçerlidir. iOS için Google Deprem Uyarısı sistemi aktif değil.

Android cihazlar için;

* Ayarlar bölümünü açın

* Konum servisine tıklayın

* Bir sonraki aşamada "Deprem Uyarıları" butonuna tıklayın

* Son aşamada ise sistemi aktif hale getirin

GOOGLE DEPREM UYARISI NASIL YAPILIYOR?

Google Deprem Uyarısı sistemi ile yakında bir deprem algılandığında; tahmini şiddet ve bulunduğunuz yerden uzaklıkla ilgili ilk bilgileri bir uyarı olarak bildirim gönderiyor.

Android, yakın çevrenizde gerçekleşen 4,5 ve üzeri şiddetinde olduğu tahmin edilen depremlerle ilgili size bilgi göndermek için yaklaşık konumunuzu kullanır.

Depremler ShakeAlert (Kaliforniya Oregon ve Washington) ve Android (diğer her yerde) tarafından algılanır.

Sistem her depremi algılamadığı gibi şiddet ve sallantı yoğunluğu tahminlerinde hata da olabiliyor. Uyarı, sallantı başlamadan önce, sallantı sırasında veya sonrasında gönderilebiliyor.

GOOGLE, ANDROİD DEPREM UYARI SİSTEMİ HAKKINDA

Google tarafından geliştirilen Android Deprem Uyarı Sistemi, 3 milyardan fazla Android akıllı telefonun çoğunda bulunan ivmeölçerleri kullanarak sarsıntıyı algılıyor ve etkilenen bölgedeki Android kullanıcılarına uyarı gönderiyor.

Android Deprem Uyarı Sistemi ile doğal afetlerde her saniyenin fark yarattığı bilinciyle kullanıcılara yardımcı olmayı hedeflediklerini söyleyen Google Ürün Yöneticisi Boone Spooner, sistemin, bugün özellikle etkin deprem bölgelerinde yaşayanlar için oldukça önemli bir sistem olarak ön plana çıktığını kaydetti.

Türkiye'nin, geçen yıl Yeni Zelanda ve Yunanistan ile birlikte Android deprem uyarılarının ABD dışında kullanıma sunulduğu ilk ülkeler arasında yer aldığını vurgulayan Spooner, "Sistem teknik olarak bir depremin meydana getirdiği titreşimi ve hızını tespit etmek için dünya çapında kullanılan 3 milyardan fazla Android akıllı telefonun çoğunda bulunan ivmeölçerleri kullanıyor ve kullanıcılarına gerekli uyarıları veriyor. Bu sistem ile kullanıcılarımıza deprem anında zaman kazandırmayı hedefliyoruz. Çünkü biliyoruz ki deprem anında kazanılan birkaç saniye, doğru konum almak ve hazırlanmak için çok kritik olan bir süreyi kazandırıyor." diye konuştu.

Google dünya çapındaki ölçeğinin de yardımıyla Android Deprem Uyarı Sistemi'ni geliştirerek, depremleri algılayıp Android kullanıcılarına uyarı gönderen ücretsiz ve katma değerli bir hizmet sağladı. Bu sistem ile ivmeölçeri olan Android telefonlar prize takılıyken ve tamamen hareketsizken mini bir sismometreye dönüşerek depremi algılayabiliyor ve kullanıcılara uyarı gönderebiliyor. Sistem, 4.5 ve üzeri büyüklükteki depremler için depremin şiddetine ve yoğunluğuna bağlı olarak "Farkında Ol" ve "Harekete Geç" olmak üzere iki tür uyarı gönderiyor. Android Deprem Uyarı Sistemi, telefonun mevcut teknolojisinden faydalanıyor, cihaz konumu ve "Deprem Uyarıları" açık olan tüm Android OS 5.0 ve üzeri tüm telefonlarda çalışıyor. Erken deprem uyarıları almak istemeyen kullanıcılar, cihaz ayarlarından "Deprem Uyarıları" seçeneğini devre dışı bırakabiliyor.

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