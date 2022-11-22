Şehit öğretmen Ayşenur’un annesi yürek yaktı: Yokluklara rağmen okudu, her şeyi idare ederdi

"BEN ÇOCUĞUMU YOKSULLUKLA BÜYÜTTÜM, OKUTTUM"

Terör örgütünü lanetleyen Alkan, şöyle devam etti:

"Allah onları kahretsin. Artık bitsin, analar ağlamasın, bacılar ağlamasın. Rabb'im bizleri yaktı, başkalarını yakmasın. Allah kimseye böyle acılar yaşatmasın. Onlar bizi yaktı, Allah da onları yaksın. Bu saldırılara son versinler. Ben çocuğumu yoksullukla büyüttüm, okuttum. Ne zorluklarla okudu. Adıyaman Üniversitesi'nin öğrencisiydi. Yokluklara rağmen okudu, her şeyi idare ederdi. Bugünlere zorluklarla geldi, sonu da böyle oldu. İnanın ne diyeceğimi bilemiyorum."