Şehit öğretmen Ayşenur'un annesi yürek yaktı: Yokluklara rağmen okudu, her şeyi idare ederdi
PKK'lı alçak teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırıda yaşamını yitiren Ayşenur Alkan'ın gözü yaşlı annesinin sözleri yürekleri sızlattı. Acılı anne, "Yokluklara rağmen okudu, her şeyi idare ederdi. Bugünlere zorluklarla geldi" dedi.
Türkiye'nin güney sınırlarındaki alçak teröristler, kanlı saldırılarını artırdı. YPG/PKK'lı teröristler, bu defa Gaziantep Karkamış'a saldırı gerçekleştirdi.
Suriye'nin kuzeyinden roket-havanlarla saldırdı.
Saldırıda 21 yaşındaki sınıf öğretmeni Ayşenur Alkan hayatını kaybetti. Genç öğretmenin ardında gözü yaşlı ailesi ve öğrencileri kaldı.
"CANI ÇOK MU YANDI BİLMİYORUM"
Evinde taziyeleri kabul eden Alkan'ın annesi Hayriye Alkan, kızının hayallerini anlattı.
Anne Alkan, "Kızımın hayalleri vardı. Çalışıp kazanıp, yoksullara yardım etmeyi çok istiyordu. Başka bir isteği, muradı yoktu. Kızım iyi niyetliydi, kalbi güzeldi. Ne diyeceğimi bilemiyorum, kalbi temiz bir insandı. Hayatını kaybederken anne mi dedi, baba mı dedi, bağırıp çağırdı mı bilemiyorum. Canı çok mu yandı bilmiyorum." ifadelerini kullandı.
"İŞİNİ SEVEREK YAPIYORDU"
Alkan, kızının okula yaklaşık 3 ay önce başladığını anlatarak, "Okula severek gidiyordu, işini severek yapıyordu. Çocukları çok seviyordu, çocuklar da ona alışmıştı. Tatilden sonra bugün ilk defa okula gitmişti. Yavrumu sabah okula uğurladım, bir daha da göremedim." şeklinde konuştu.
"BEN ÇOCUĞUMU YOKSULLUKLA BÜYÜTTÜM, OKUTTUM"
Terör örgütünü lanetleyen Alkan, şöyle devam etti:
"Allah onları kahretsin. Artık bitsin, analar ağlamasın, bacılar ağlamasın. Rabb'im bizleri yaktı, başkalarını yakmasın. Allah kimseye böyle acılar yaşatmasın. Onlar bizi yaktı, Allah da onları yaksın. Bu saldırılara son versinler. Ben çocuğumu yoksullukla büyüttüm, okuttum. Ne zorluklarla okudu. Adıyaman Üniversitesi'nin öğrencisiydi. Yokluklara rağmen okudu, her şeyi idare ederdi. Bugünlere zorluklarla geldi, sonu da böyle oldu. İnanın ne diyeceğimi bilemiyorum."
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