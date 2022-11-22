Mardin’de sular çekilince ortaya çıktı! Gizemli mağaranın dibinde ne olduğu merak konusu

"Derinliği çok fazla ve içerisinde ne kadar giderseniz gidin bitmiyor" diye sözlerine devam eden Kaya, "Vatandaşların canlarını hiçe sayarak mağaranın içerisine girmesi biraz korkutuyor. Buralar eskiden çok değerli alanlardı. Buranın geçim kaynaklarından birisiydi burada yetişen balıklar. Burada su bol olduğu için insanlar buraya balık tutmak için geliyorlardı. Ancak kuraklığın kendisini göstermesiyle böylesi bir durum ortaya çıktı. Bu durum da biz yöre halkını üzmektedir" şeklinde konuştu.

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