Mardin’de sular çekilince ortaya çıktı! Gizemli mağaranın dibinde ne olduğu merak konusu
Mardin’in önemli akarsularından birisi olan Çeşmebaşı mezrasında bulunan akarsu kurudu ve ortaya çıkan mağara dikkatleri üzerine çekti. Mağarayı merak eden yöre halkı içerisine girerek canını hiçe sayıyor.
Kurumadan önce bir çok turistin uğrak mekanı olan akarsu, şimdilerde kendi haline terk edilmiş durumda. Bölgenin önemli gelir kaynaklarından olan akarsu kurumasıyla birlikte yöre halkında üzüntüye sebep oldu.
"CANLARINI HİÇE SAYARAK MERAKLARINI GİDERMEYE ÇALIŞIYORLAR"
İnsanların canlarını hiçe sayarak merakından mağaraya girdiğini belirten Özgür Kaya, "10 yıl öncesine kadar buralar su ile doluydu. İnsanlar buraya ziyaret ve görmek amaçlı geliyordu. Burada canlı popülasyonu çok yüksekti. Ancak iklim değişikliği nedeniyle son yıllarda kuraklık baş gösterdi ve buraların suyu çekildi. Vatandaşlar meraklarından dolayı buradaki mağaranın içeresine giriyorlar. Bazıları bu mağaranın içinden su almaya çalışıyor. Canlarını hiçe sayarak meraklarını gidermeye çalışıyorlar" dedi.
"Derinliği çok fazla ve içerisinde ne kadar giderseniz gidin bitmiyor" diye sözlerine devam eden Kaya, "Vatandaşların canlarını hiçe sayarak mağaranın içerisine girmesi biraz korkutuyor. Buralar eskiden çok değerli alanlardı. Buranın geçim kaynaklarından birisiydi burada yetişen balıklar. Burada su bol olduğu için insanlar buraya balık tutmak için geliyorlardı. Ancak kuraklığın kendisini göstermesiyle böylesi bir durum ortaya çıktı. Bu durum da biz yöre halkını üzmektedir" şeklinde konuştu.
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