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İstanbul’da tramvayda taciz iddiası! Yolcular önce dövdü sonra polise teslim etti

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 22.11.2022 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022
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İstanbul’da tramvayda taciz iddiası! Yolcular önce dövdü sonra polise teslim etti

İstanbul’da tramvay ile yolculuk eden Afrikalı bir kadına tacizde bulunduğu iddia edilen Iraklı yolcuyu çevredekiler darbetti. Tramvaydan indirilen taciz şüphelisi polise teslim edildi.

İstanbul'un Eminönü yönüne giden tramvayda Afrikalı bir kadın yolcunun arkasına yaklaşarak tacizde bulunduğu iddia edilen Iraklı yolcuyu çevredekiler fark etti.

Kadının da tepki vermesi üzerine tramvaydaki yolcular, tacizde bulunduğu öne sürülen kişiye saldırdı.

Tramvaydan indirilen taciz şüphelisi, ihbar üzerine gelen polis ekibine teslim edildi.

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