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Fatih'te İGDAŞ'ın 🔥 doğal gaz alt yapı çalışması sırasında patlama: 10 yaralı | İşte olay yerinden savaş gibi görüntüler... 🚨

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Giriş Tarihi: 16.11.2022 Güncelleme Tarihi: 17.11.2022
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Fatih’te İGDAŞ’ın 🔥 doğal gaz alt yapı çalışması sırasında patlama: 10 yaralı | İşte olay yerinden savaş gibi görüntüler... 🚨

İstanbul Fatih’te CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İGDAŞ ekiplerinin alt yapı çalışması sırasında doğal gaz 🔥 sızıntısından olduğu iddia edilen patlama meydana geldi. Yükselen alevler 3 katlı binanın giriş katına sıçrarken, 10 kişi yaralandı. Daire de alev alev yanarken bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İşte ortalığın savaş alalına dönüştüğü 🚨 olay yerinden görüntüler...

SON DAKİKA! Fatih'teki patlama 🔥 saat 20.45 sıralarında, Fatih Seyit Ömer Mahallesi Evliya Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre, sokakta kazı yapan İGDAŞ ekipleri şerit çekerek doğal gaz alt yapı çalışması başlattı.

Çalışmalar sırasında bilinmeyen nedenle oluşan doğal gaz sızıntısından patlama 🚨 yaşandı.

Yükselen alevler 3 katlı binanın giriş katına sıçradı.

Daire de alev alev yanarken bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri ilk müdahalelilerinin ardından yaralanan 3'ü İGDAŞ personeli 10 kişiyi çevredeki hastanelere kaldırdı.

Çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan olay yerine gelerek inceleme yaptı.

Twitter'dan konuya ilişkin açıklama yapan Turan, "İlçemizde İGDAŞ'ın doğal gaz çalışması esnasında meydana gelen patlama sonrası ilk bilgileri aldık. Yaralanan İGDAŞ çalışanlarına ve hemşehrilerimize acil şifalar dilerim. Geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.

Ekipler çalışma başlattı.

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