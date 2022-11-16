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Son dakika… Kars Sarıkamış’ta kar başladı: İşte görüntüler

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Giriş: 16.11.2022 19:36
SON DAKİKA | Kars’ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı bastırdı. Akşam saatlerinde başlayan kar, etrafı beyaza bürürken, sürücüler yazlık lastiklerini değiştirmek için lastikçilere akın etti. İşte Kars'tan kar manzaraları...

Kars'ta beklenen kar Sarıkamış ilçesinde başladı.

Öğle saatlerinde etkili olan yağmur ve soğuk hava, akşam yerini kar yağışına bıraktı.

Sarıkamış'ta kar yağışının başladığını ifade eden vatandaşlar, araçlarının üzerindeki karı temizlemeyi de ihmal etmedi.

Öte yandan, yüksek kesimlerin beyaza büründüğü Sarıkamış'ta araçlarında kışlık lastik bulunmayan sürücüler, soluğu lastikçilerde aldı.

Lastiklerini değiştiren sürücüler ise evlerinin yolunu tuttu.

Sarıkamış'ta kar yağışının gece de etkili olması bekleniyor.

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