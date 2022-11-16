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İstanbul Fatih'te İGDAŞ çalışmasında doğal gaz patlaması: Çok sayıda yaralı var

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Giriş: 16.11.2022 22:41
Güncelleme:16.11.2022 23:04
İstanbul Fatih’te CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İGDAŞ ekiplerinin alt yapı çalışması sırasında doğal gaz 🔥 sızıntısından olduğu iddia edilen patlama meydana geldi. Yükselen alevler 3 katlı binanın giriş katına sıçrarken, 10 kişi yaralandı. Daire de alev alev yanarken bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İşte ortalığın savaş alalına dönüştüğü 🚨 olay yerinden görüntüler...

SON DAKİKA! Fatih'teki patlama saat 20.45 sıralarında, Fatih Seyit Ömer Mahallesi Evliya Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta kazı yapan İGDAŞ ekipleri şerit çekerek doğal gaz alt yapı çalışması başlattı.

Çalışmalar sırasında bilinmeyen nedenle oluşan doğal gaz sızıntısından patlama yaşandı.

Yükselen alevler 3 katlı binanın giriş katına sıçradı.

Daire de alev alev yanarken bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri ilk müdahalelilerinin ardından yaralanan 3'ü İGDAŞ personeli 10 kişiyi çevredeki hastanelere kaldırdı.

Çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan olay yerine gelerek inceleme yaptı.

Ekipler çalışma başlattı.

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