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Hatay'ı sağanak yağış vurdu! Çarşı ve sokaklar göle döndü

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Giriş: 16.11.2022 19:40
Güncelleme:16.11.2022 19:40
Hatay'da etkili olan sağanak sonucu oluşan sel sularının etkilediği Tarihi Uzun Çarşı esnafı ile vatandaşlar zor anlar yaşadı. Ekipler, biriken suların tahliyesi için çalışma başlattı. İşte Hatay'daki selden görüntüler...

Merkez Antakya ve Defne ilçelerinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu, sel suları Tarihi Uzun Çarşı'yı bastı.

Yağmura hazırlıksız yakalananlar, etkili olan sağanak nedeniyle otobüs duraklarına ve saçak altlarına sığınırken, şiddetli yağışa çarşıda yakalananlar ise bir süre dükkanlarda mahsur kaldı.

Şiddetli yağış nedeniyle sürücüler de trafikte zaman zaman zor anlar yaşadı.

Ekipler, biriken suların tahliyesi için çalışma başlattı.

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