Sayısal loto kime, hangi ile çıktı? 16 Kasım Çılgın Sayısal Loto 180 bin TL nereye çıktı 2022? MPİ bilet sorgulama ekranı...
Sayısal loto kime, hangi ile çıktı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'nun çekilişi 16 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirildi. Sayısal Loto'da büyük ikramiyenin nereye çıktığı merak ediliyor. Peki, Sayısal loto kime, hangi ile çıktı? Çılgın Sayısal Loto 180 bin TL nereye çıktı 2022?
Sayısal loto kime, hangi ile çıktı? Çılgın Sayısal Loto 180 bin TL nereye çıktı 2022? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişi 16 Kasım Çarşamba akşamı saat 21:30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı. Peki, Sayısal loto kime, hangi ile çıktı? Çılgın Sayısal Loto 180 bin TL nereye çıktı 2022?
Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleştirildi. Çılgın Sayısal Loto çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlandı.
Çılgın Sayısal Loto'da dev ikramiyeyi kazandıran numaralar, 37-38-63-66-78-85 Joker-73 SüperStar-67 oldu. Açıklanan sonuçlara göre 6 şanslı numarayı bilen bir talihli kişi 180.245.096,70 TL'lik büyük ikramiyenin sahibi oldu
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ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda Ikramiye kazanabilirsin.
Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.
Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.
Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:
Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.
İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı rakamın "Joker" rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.
Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı rakamın "Joker" rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.
Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.
Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango'nun resmi YouTube Kanalı üzerinden canlı olarak izleyebilirsin.
Oynadığın her kolon sadece 3 TL'dir.
18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.
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