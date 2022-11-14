Oyuncu Nurettin Uçar kimdir? Taksim patlamasında eski eşi ve kızı ölen Nurettin Uçar hangi dizilerde oynadı?
Nurettin Uçar kimdir? Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen hain terör saldırısında 6 kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden isimler arasında oyuncu Nurettin Uçar'ın kızı ve eski eşi de bulunuyor. Bu gelişmelerin ardından oyuncu Nurettin Uçar'ın kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, oyuncu Nurettin Uçar kimdir? Taksim patlamasında eski eşi ve kızı ölen Nurettin Uçar hangi dizilerde oynadı? İşte haberin detayları...
Oyuncu Nurettin Uçar kimdir? 13 Kasım saat 16.20'de Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldi. Hain terör saldırısında 6 kişi öldü, 2'si ağır 81 kişi yaralandı. Terör saldırısında hayatını kaybedenlerden biri de oyuncu Nurettin Uçar'ın eski eşi ve kızıydı. Peki, oyuncu Nurettin Uçar kimdir? Taksim patlamasında eski eşi ve kızı ölen Nurettin Uçar hangi dizilerde oynadı? İşte ayrıntılar...
NURETTİN UÇAR KİMDİR?
Nurettin Uçar, 1965 yılında Zonguldak'a bağlı Karadeniz Ereğli Köyleri semtindeki Aydın Köyü'nde dünyaya geldi. Aslen Zonguldaklı'dır.
İSTİKLAL CADDESİ'NDEKİ PATLAMADA KIZINI KAYBETTİ
13 Kasım 2022'de İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen terör saldırısında, 15 yaşındaki kızı Nur Uçar'ı kaybetti. Patlamada Nur Uçar'ın annesi Arzu Özsoy da hayatını kaybetti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Bekçilik alımları hangi illerde yapılacak?
- Dünya Kupası maçları ne zaman başlayacak? 2022 Katar Dünya Kupası maç fikstürü açıklandı mı?
- AÖL sınavı ne zaman yapılacak 2022-2023? Açık Öğretim Lise sınavları nasıl, çevrimiçi mi olacak?
- Kurtlar Vadisi yeniden geliyor! Necati Şaşmaz tarih vererek duyurdu! Vaziyet alın kurşunlar havada sekecek
- Alfa Solar ne zaman halka arz olacak, ne zaman işlem görecek? Alfa Solar halka arz hisse kodu ve fiyatı nedir?
- Kasım ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı 2022? Kasım ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanır? TEFE-TÜFE, kira artış...
- Sözleşmeliye kadro... 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek? Sözleşmeliye kadroda son durum ne?
- Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı? 2022 Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak?
- %8 zam ve enflasyon farkı! En fazla tesir emekli aylıklarına edecek! 20-25-30 yıllık hizmeti olanlar... Maaşlarda 1.971 TL artış...
- TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? Arnavutköy, Tuzla, Başakşehir, Esenler, Çatalca kura çekimi ne zaman?
- Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne zaman yatacak? 14 Kasım Sağlık Bakanlığı maaş promosyonları yattı mı?
- Çocuk başına 1.259 TL ödeme! SED yardımı Kasım ayı ödemeleri yattı mı? SED yardımı ne zaman, ayın kaçında yatar?