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Oyuncu Nurettin Uçar kimdir? Taksim patlamasında eski eşi ve kızı ölen Nurettin Uçar hangi dizilerde oynadı?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.11.2022
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Oyuncu Nurettin Uçar kimdir? Taksim patlamasında eski eşi ve kızı ölen Nurettin Uçar hangi dizilerde oynadı?

Nurettin Uçar kimdir? Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen hain terör saldırısında 6 kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden isimler arasında oyuncu Nurettin Uçar'ın kızı ve eski eşi de bulunuyor. Bu gelişmelerin ardından oyuncu Nurettin Uçar'ın kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, oyuncu Nurettin Uçar kimdir? Taksim patlamasında eski eşi ve kızı ölen Nurettin Uçar hangi dizilerde oynadı? İşte haberin detayları...

Oyuncu Nurettin Uçar kimdir? 13 Kasım saat 16.20'de Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldi. Hain terör saldırısında 6 kişi öldü, 2'si ağır 81 kişi yaralandı. Terör saldırısında hayatını kaybedenlerden biri de oyuncu Nurettin Uçar'ın eski eşi ve kızıydı. Peki, oyuncu Nurettin Uçar kimdir? Taksim patlamasında eski eşi ve kızı ölen Nurettin Uçar hangi dizilerde oynadı? İşte ayrıntılar...

NURETTİN UÇAR KİMDİR?

Nurettin Uçar, 1965 yılında Zonguldak'a bağlı Karadeniz Ereğli Köyleri semtindeki Aydın Köyü'nde dünyaya geldi. Aslen Zonguldaklı'dır.

Eğitim hayatının ardından medya sektöründe çalışmaya başladı. Yaklaşık 20 yıl boyunca müzik programları yaptı. Ayrıca çok sayıda dizide de boy gösterdi.

Nurettin Uçar, aynı zamanda Karaelmas Kalkındırma Platformu Kurucu Üyesidir. Bu platform bünyesinde de aktif olarak çalışmaktadır.

NURETTİN UÇAR OYNADIĞI DİZİLER

* Diriliş Ertuğrul
* Arka Sokaklar
* Emanet
* Arıza
* Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

İSTİKLAL CADDESİ'NDEKİ PATLAMADA KIZINI KAYBETTİ

13 Kasım 2022'de İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen terör saldırısında, 15 yaşındaki kızı Nur Uçar'ı kaybetti. Patlamada Nur Uçar'ın annesi Arzu Özsoy da hayatını kaybetti.

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