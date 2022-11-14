Oyuncu Nurettin Uçar kimdir? 13 Kasım saat 16.20'de Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldi. Hain terör saldırısında 6 kişi öldü, 2'si ağır 81 kişi yaralandı. Terör saldırısında hayatını kaybedenlerden biri de oyuncu Nurettin Uçar'ın eski eşi ve kızıydı. Peki, oyuncu Nurettin Uçar kimdir? Taksim patlamasında eski eşi ve kızı ölen Nurettin Uçar hangi dizilerde oynadı? İşte ayrıntılar...

NURETTİN UÇAR KİMDİR?

Nurettin Uçar, 1965 yılında Zonguldak'a bağlı Karadeniz Ereğli Köyleri semtindeki Aydın Köyü'nde dünyaya geldi. Aslen Zonguldaklı'dır.