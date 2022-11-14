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Diyarbakır’da kahreden olay! 10 yaşındaki çocuk başından vuruldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.11.2022 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022
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Diyarbakır’da kahreden olay! 10 yaşındaki çocuk başından vuruldu

Diyarbakır Bağlar’da kan donduran bir silahlı saldırı olayı meydana geldi. 20  yaşındaki Süleyman K., 10 yaşındaki Ramazan E.'yi kafasından tabancayla vurarak ağır yaraladı. Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Ramazan E.’nin durumunun ağır olduğu ifade edildi. Olayın, 2 aile arasındaki husumetten kaynaklandığı ortaya çıktı. İşte olayın tüyler ürperten ayrıntıları…

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Fatih Caddesi'nde bir dönerci dükkanında çalışan Ramazan E., bugün öğle sularında etraftaki mobilya dükkanına gitti.

Ramazan E., burada ailesinin husumetli olduğu aileden Süleyman K. tarafından kafasından tabancayla vuruldu.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ramazan E., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMU CİDDİ

Yoğun bakımda tedaviye alınan Ramazan E.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Polis, olayın ardından kaçan Süleyman K.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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