İki yeni yağış sistemi Türkiye'ye giriyor! Kış şimdi başlıyor! Sağanak yağış için gün verdi... İstanbul Ankara İzmir hava durumu
Yurt genelinde hava sıcaklıkları düşmeye başlarken, Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik A Haber ekranlarına özel açıklamalarda bulundu. Türkiye'ye iki yeni yağış sisteminin önümüzdeki günlerde giriş yapacağını söyleyen Çelik, vatandaşları sağanak yağış konusunda uyardı. Çelik ayrıca İstanbul, Ankara ve İzmir'deki hava durumuna ilişkin de tahminlerini paylaştı. Peki İstanbul Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte detaylar...
Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik A Haber ekranlarına özel yaptığı açıklamada yurt genelinde önümüzdeki günlerde yoğun sağanak yağışın etkili olacağını belirtti.
İşte Çelik'in açıklamalarında öne çıkanlar:
Bir süredir yağış yoktu ama çarşamba gününden itibaren yurt genelinde aralıklarla yağışlar göreceğiz.
ÇOK SAYIDA BÖLGEYİ ETKİSİ ALTINA ALACAK
Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde yağışlar devam ediyor. Ama salı günü Batı bölgelerde yağış beklentisi yok. Ancak çarşamba günü güney bölgesinden gelen bir etki ile Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu bölgesinde kuvvetli yağışlar olacak.
YAĞIŞ SİSTEMLERİ TÜRKİYE'YE GİRİŞ YAPIYOR
Perşembe günü ise batı ve bu bölgedeki illerde Balkanlar üzerinden gelen yağış sistemiyle sağanak yağışlar göreceğiz. Özellikle Marmara, Ege, Akdeniz bölgesinde bekliyoruz. Zaman zaman kuvvetli olacak.
CUMA GÜNÜNE DİKKAT
Cuma günü ise bu sistem yurt geneline yayılacak. Marmara hariç olmak üzere tüm yurtta yağışlar göreceğiz. Özellikle Karadeniz'de bu yağışlar kuvvetli olabilir. Ama sıcaklıklar normal seyredecek. Yağış alan bölgelerde normal olarak düşebilir.
İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul'da salı ve çarşamba günü yağış beklentimiz yok. Parçalı bulutlu geçecek ancak perşembe gününden itibaren sağanak yağışlar göreceğiz. Sıcaklıklar 16-17 dereceyi görecek.
ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?
Ankara'da 3 gün boyunca yağış yok. Cuma günü orada da bir yağış olabilir. Sıcaklıklar 14-15 derecede seyredecek.
İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?
İzmir'de perşembe günü sağanak yağış bekliyoruz. Orada da 19-20 derece olacak.
2 FARKLI SİSTEM GELİYOR
2 farklı sistem Türkiye'ye giriş yapacak. Kuvvetli yağışları da beraberinde getirecek bu yağış sistemi. O yüzden vatandaşlarımızın uyarılarımız takip etmelerinde fayda var.
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