İki yeni yağış sistemi Türkiye’ye giriyor! Kış şimdi başlıyor! Sağanak yağış için gün verdi... İstanbul Ankara İzmir hava durumu

CUMA GÜNÜNE DİKKAT

Cuma günü ise bu sistem yurt geneline yayılacak. Marmara hariç olmak üzere tüm yurtta yağışlar göreceğiz. Özellikle Karadeniz'de bu yağışlar kuvvetli olabilir. Ama sıcaklıklar normal seyredecek. Yağış alan bölgelerde normal olarak düşebilir.