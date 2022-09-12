Yunan saldırısına uğrayan gemi Zeytinburnu’na demirledi

Yunan Sahil Güvenlik birimlerinin gemiyi zorla durdurmaya çalıştığını vurgulayan OIuc, şu bilgileri verdi:

"Geminin pervanesine halat attılar. Biz normalde zaten tersaneye giden bir gemiyiz. Seyir halindeki geminin özgürlüğünü, hareket kabiliyetini bitirecek bir şeye kalkıştılar. Geminin ekonomik ömrü zaten sıkıntılı, bakımsız. Bakım, masraf isteyen bir gemi. Ekonomik olarak tamamen bitirecek yani o pervaneye halat atmakla. Bu basit bir şey değil."

Cengiz Oluc, gemiyle ilgili Sahil Güvenlik Komutanlığınca rapor tutulduğunu bildirdi. Olay yeri inceleme raporlarının da hazırlandığını kaydeden Oluc, "Savcılık ifadelerimizi aldı. Bize şu anda herhangi bir talimat gelmedi. Adli işlemler bitirildi. Biz şu anda seyir izni bekliyoruz. Geminin seyre uygun olup olmadığıyla ilgili izin gelecek, sonra yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.