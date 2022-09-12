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Gaziantep’te şoke eden olay! Çöp konteynerinin yanında bebek cesedi bulundu

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 12.09.2022
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Gaziantep’te şoke eden olay! Çöp konteynerinin yanında bebek cesedi bulundu

Gaziantep'te çöp konteynerinin yanında bebek cesedi bulundu. Ekipler, yaklaşık bir hafta önce doğduğu tahmin edilen erkek bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Bebeğin cesedi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Kale Mahallesi'nde çöp atmaya giden bir kişi, konteynerin yanında hareketsiz duran bebeği fark etti.İddiaya göre, sabah erken saatlerde çöp atmak isteyen vatandaşlar, çöplerin arasında poşete sarılmış bir bebek olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, poşete sarılarak çöpe bırakılan erkek bebeğin öldüğünü belirledi.

BİR HAFTALIK BEBEK, GECE SAATLERİNDE ÇÖPE BIRAKILMIŞ

Yaşanan olay sonrası bölgede geniş güvenlik önlemi alınırken, jandarma ekipleri olay yeri inceleme çalışması yaptı. Yapılan incelemede bebeğin bir haftalık olduğu ve gece saatlerinde çöpe bırakıldığı ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi. Çöpe bırakılan bebeğin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bebeğin, çöpe bırakılmadan önce mi yoksa çöpe bırakıldıktan sonra mı öldüğü ise adli tıpta yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

Jandarma ekipleri, bebeği çöpe bırakan şahıs yada şahısları yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

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