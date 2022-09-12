12 Eylül 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Yunanistan'ın saldırdığı gemi İstanbul'da! Zeytinburnu'na demirledi

Yunanistan'ın saldırdığı gemi İstanbul'da! Zeytinburnu'na demirledi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.09.2022 12:37
Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Bozcaada açıklarında taciz ateşine maruz kalan Komorlar Bayraklı ‘Anatolian’ isimli Ro-Ro gemisi Zeytinburnu açıklarına demirledi.
Yunanistan’ın saldırdığı gemi İstanbul’da! Zeytinburnu’na demirledi
Yunanistan'ın saldırdığı gemi İstanbul'da! Zeytinburnu'na demirledi
Gülşen’in ev hapsi ile ilgili flaş gelişme
Gülşen'in ev hapsi ile ilgili flaş gelişme
Ailesi kazada ölen kardeşleri okula polis götürdü!
Ailesi kazada ölen kardeşleri okula polis götürdü!
Sarhoş baba oğul yola pislerken bıçaklandı!
Sarhoş baba oğul yola pislerken bıçaklandı!
Serinleme sefasının acı bilançosu! 28 ölü
Serinleme sefasının acı bilançosu! 28 ölü
Tacizci taksici saniye saniye görüntülendi!
Tacizci taksici saniye saniye görüntülendi!
İstanbul’da dehşet anları!
İstanbul'da dehşet anları!
10 yıl sonra yeniden ortaya çıktı
10 yıl sonra yeniden ortaya çıktı
19 milyon öğrenci dersbaşı yaptı!
19 milyon öğrenci dersbaşı yaptı!
Sahnede rockçı evde dayakçı!
Sahnede rockçı evde dayakçı!
7500 uzman erbaş alınacak
7500 uzman erbaş alınacak
İstanbul trafiğinde yoğunluk
İstanbul trafiğinde yoğunluk
Daha Fazla Video Göster