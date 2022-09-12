12 Eylül 2022, Pazartesi
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Yunanistan'ın saldırdığı gemi İstanbul'da! Zeytinburnu'na demirledi
Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Bozcaada açıklarında taciz ateşine maruz kalan Komorlar Bayraklı ‘Anatolian’ isimli Ro-Ro gemisi Zeytinburnu açıklarına demirledi.