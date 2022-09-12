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İran sınırında göçmen kaçakçılığı yapan 6 organizatör tutuklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.09.2022
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İran sınırında göçmen kaçakçılığı yapan 6 organizatör tutuklandı

Ağrı'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 kişiden 6'sı tutuklandı. Tutuklananlar Doğubayazıt Kapalı Cezaevine teslim edilmiş, 4 şüpheli adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştır.

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