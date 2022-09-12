İzmir’de pazarda laf atma kavgası! Ortalık birbirine girdi

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan kavga anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde tartışan esnaf ve kadının yakınlarının bir süre sonra birbirlerine girdiği, kavgada şahısların birbirine yumruk atması ve boş sepetlerle birbirine vurduğu anlar yer aldı.