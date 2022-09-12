İzmir’de pazarda laf atma kavgası! Ortalık birbirine girdi
YAŞAM İHA
İzmir'de kendisine laf attığı iddia edilen kadının yakınları ile pazarcılar arasında kavga çıktı. 2 kişinin darp sonucu yaralandığı kavga anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşanan olay, dün 17.00 sularında Yamanlar Pazaryeri'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kadın tezgahtan alışveriş yaptığı sırada pazarcı esnafı kendisine laf attı.
Laf atıldığı iddia edilen kadın ise eve giderek durumu ailesine ve yakınlarına bildirdi. Bunun üzerine pazara giden kadının yakınları ile pazarcılar arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada esnaf ile vatandaş birbirine girdi.
O ANLAR KAMERADA
Yaşanan kavga anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde tartışan esnaf ve kadının yakınlarının bir süre sonra birbirlerine girdiği, kavgada şahısların birbirine yumruk atması ve boş sepetlerle birbirine vurduğu anlar yer aldı.
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