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İstanbul’da dehşete düşüren olay! Binanın merdiven korkuluklarına asılı kadın cesedi bulundu

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 12.09.2022
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İstanbul’da dehşete düşüren olay! Binanın merdiven korkuluklarına asılı kadın cesedi bulundu

İstanbul’da 5 katlı binanın üçüncü katında bir kadın merdiven korkuluklarına asılı şekilde ölü olarak bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

İstanbul'un Şişli ilçesinde yaşanan olay, Cumhuriyet Mahallesi Nakiye Elgün Sokak üzerinde saat 13.00 sularında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, 5 katlı iş merkezinin 3.katında merdiven korkuluklarına asılı bir kadının olduğunu görenler polise haber verdi.

Polis ekipleri olay yerine ambulans çağırdı.

Sağlık ekibi, yaptığı incelemede korkuluklarda asılı olarak duran kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemesi ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından üzerinden kimlik çıkmayan 30 yaşlarındaki kadının cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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