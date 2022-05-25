Van’da göçmen kaçakçılığı yapan 7 organizatör yakalandı

Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, şehir genelinde 'Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti' yapan kişi/kişilerin deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına ilişkin gerçekleştirilen çalışmaların sürdüğü belirtildi. 7 ORGANİZATÖR VE 6 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI Açıklamada, 'İlimiz İpekyolu ilçesinde Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince daha önce organizatör olarak aranması olan aynı ikametteki 7 şahsa yönelik operasyon yapıldı. Bahse konu 7 organizatör ile birlikte yurda yasa dışı yollardan giriş yaptıkları tespit edilen 6 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Göçmen şahıslar işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edilecektir. Olayla ilgili 7 organizatör hakkında adli tahkikat başlatılmıştır' denildi. GÖÇMEN KAÇAKÇILARI YAKALANDI A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN