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Van’da göçmen kaçakçılığı yapan 7 organizatör yakalandı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 25.05.2022 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022
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Van’da göçmen kaçakçılığı yapan 7 organizatör yakalandı

Van’da emniyet güçleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 7 organizatör yakalandı. Operasyona dair Van Emniyet Müdürlüğünden açıklama yapıldı.

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