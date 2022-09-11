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Türkiye'den Pakistan'da selden etkilenenlere yardım

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.09.2022
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Türkiye’den Pakistan’da selden etkilenenlere yardım

Türk Kızılay, sel felaketinden etkilenen Pakistan’da yardım çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Caferabad şehrinde 300 aileye hijyen ve barınma desteği sağlandığı açıklandı.

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