11 Eylül 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri CHP'li Yılmaz Büyükerşen zam isteyen işçileri provokatör ilan etti! CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan skandal tehdit

CHP'li Yılmaz Büyükerşen zam isteyen işçileri provokatör ilan etti! CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan skandal tehdit

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.09.2022 Güncelleme Tarihi: 11.09.2022
ABONE OL
CHP’li Yılmaz Büyükerşen zam isteyen işçileri provokatör ilan etti! CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı’ndan skandal tehdit

Eskişehir'in CHP'li Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yılmaz Büyükerşen, TİS görüşmeleri devam ederken zam isteyen işçileri provokatörlükle suçladı. Bununla da kalmayan CHP'li Büyükerşen, "Gereğini yapacağız" ifadeleriyle tehditler savurdu.

CHP kimi belediyelerin sözde zam şov yaparak maaş vermezken, kimi yer de zam taleplerine tehditlerle cevap veriyor. CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yılmaz Büyükerşen de zam isteyen işçileri provokatör olarak lanse ederek büyük bir skandala imza attı.

"GEREĞİNİ YAPACAĞIZ" TEHDİDİ

CHP'li Yılmaz Büyükerşen önerdikleri zammı reddeden işçileri provokatörlükle suçlayarak "Gereğini yapacağız" dedi.

Büyükerşen yaptığı açıklamada, "Sözcüler zam öneriyorlar. Benim gördüğüm kadarıyla altından kalkılacabilecek bir şey değil. İşçiler arasında provokatörler olduğunu açık şekilde söylüyorum. Onlar için de gereği yapılacak. Ne olur? Greve giderler. Kaç bin kişi işçiyi beslerler. Bir tarafta binlerce insan kapımıza iş isterken hasbelkader işe girenlerin yaptığı ortada." şeklinde konuştu.

CHP’de usulsüzlükler bitmiyor CHP'DE USULSÜZLÜKLER BİTMİYOR
CHP’li başkanın kaçak yalısı! CHP'Lİ BAŞKANIN KAÇAK YALISI!
CHP’li belediyede kriz! Bu fotoğraf sonrası istifa etti CHP'Lİ BELEDİYEDE KRİZ! BU FOTOĞRAF SONRASI İSTİFA ETTİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA