CHP'li Yılmaz Büyükerşen zam isteyen işçileri provokatör ilan etti! CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan skandal tehdit
Eskişehir'in CHP'li Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yılmaz Büyükerşen, TİS görüşmeleri devam ederken zam isteyen işçileri provokatörlükle suçladı. Bununla da kalmayan CHP'li Büyükerşen, "Gereğini yapacağız" ifadeleriyle tehditler savurdu.
CHP kimi belediyelerin sözde zam şov yaparak maaş vermezken, kimi yer de zam taleplerine tehditlerle cevap veriyor. CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yılmaz Büyükerşen de zam isteyen işçileri provokatör olarak lanse ederek büyük bir skandala imza attı.
"GEREĞİNİ YAPACAĞIZ" TEHDİDİ
CHP'li Yılmaz Büyükerşen önerdikleri zammı reddeden işçileri provokatörlükle suçlayarak "Gereğini yapacağız" dedi.
Büyükerşen yaptığı açıklamada, "Sözcüler zam öneriyorlar. Benim gördüğüm kadarıyla altından kalkılacabilecek bir şey değil. İşçiler arasında provokatörler olduğunu açık şekilde söylüyorum. Onlar için de gereği yapılacak. Ne olur? Greve giderler. Kaç bin kişi işçiyi beslerler. Bir tarafta binlerce insan kapımıza iş isterken hasbelkader işe girenlerin yaptığı ortada." şeklinde konuştu.
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