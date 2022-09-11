11 Eylül 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri 81 ilde seyyar satıcılara ve dilencilere yönelik uygulama

81 ilde seyyar satıcılara ve dilencilere yönelik uygulama

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.09.2022
ABONE OL
81 ilde seyyar satıcılara ve dilencilere yönelik uygulama

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde mal ve hizmet satmak suretiyle halkı rahatsız edenlere ve dilencilere yönelik uygulamada çeşitli suçlardan aranan 631 kişinin yakalandığını, 17 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA