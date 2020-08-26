"BU BÖYLE OLMAZ, GÜNAH, YAKIŞMIYOR"

Su almak için gelen Necati Gülten, yarım saattir kuyrukta beklediğini ifade ederek, "Bu böyle olmaz, günah, yakışmıyor. Şu hale bir bak, kuyruğun ucu gözükmüyor. Bu halka günah. Hadi ben geldim, gelemeyenler ne yapacak? 10 gündür o 'Kalabak su geldi' sesini duyamıyoruz. Yetkililer hiç mi rahatsız olmuyor? Bu damacanalar yeni. Eskilerinin tarihi altında yazıyordu. Bunların ön yüzünde yazıyor tarihleri" dedi. Kuyrukta bekleyenlerden Ömer Ersen ise komşularıyla birlikte su almak için geldiğini söyleyerek, "Ben İstanbul'daydım, yeni geldim. Bütün komşuların bidonunu topladık, geldik. Herhalde eski bidonlar yenileniyormuş. Bir süre de bunun sıkıntısı olacak tahminimce" diye konuştu. Mustafa Yüksel ise "Bu kadarı da olmaz, bu rezillik. Kaç tane insan mağdur. Buraya Esentepe'den 5-6 tane damacana ile geliyorum. 10-15 gündür bu sorun çözülmez mi? Yazık, günah. Şu insanların haline bakın" ifadelerini kullandı.



