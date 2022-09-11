Amcasının eşiyle yasak aşk yaşayan kuzene şantaj! Sokak ortasında silahlar konuştu

Tarafları ayırmak için 2 çevik kuvvet timi ve bir polis ekibi sevk edildi. Gözaltına alınan 6 kişiden Hasan A., adliyeye sevk edilirken, 5'e serbest bırakıldı. Karakolda alınan ifadelerde, Recep A.'nin amcasının eşiyle yasak ilişki yaşadığını öğrendiği kuzeni Adem A.'ya şantaj yaparak 10 bin TL aldığı, daha fazla para isteyince ikili arasında gerginlik yaşandığı anlatıldı.