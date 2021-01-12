CHP'de usulsüzlükler bitmiyor! Yılmaz Büyükerşen bakın neye göz yumdu

İmar barışından faydalanmak için usulsüz yollara başvuran fırsatçılar arasına CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de katıldı. Kaçak durumdaki milyonlarca yapıyı kayıt altına almak amacıyla imar barışı olarak nitelendirilen bir düzenleme hayata geçirilmiş, TBMM'de kabul edilen yasayla 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış yapılara "Yapı Kayıt Belgesi" verilmesi kararlaştırılmıştı.

Ancak aftan faydalanmak için harekete geçen fırsatçılar, bu tarihten sonra yapılan binalarını 2017'den önce yapılmış gibi gösterip yapı kayıt belgesi almıştı. İşte o fırsatçılardan birinin de görevi kaçak yapılarla mücadele etmek olan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in eşi Seyhan Büyükerşen olduğu ortaya çıktı.