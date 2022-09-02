Çiftlik Bank davasında idam kavgası mahkemeye damga vurdu! Tosuncuk bakın ne istedi?
Çiftlik Bank davasında tutuklu Mehmet Aydın, Fatih Aydın ve 20 sanığın yargılanmasına devam edildi. Tosuncuk lakabı ile bilinen Mehmet Aydın 70 aracın satılarak mağduriyetlerin giderilmesini isterken, ağabeyi Fatih Aydın ile bir müşteki arasındaki ‘idam’ tartışması yaşandı.
Çiftlik Bank'ın kurucusu ve 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ile ağabeyi olan Fatih Aydın hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'Bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık' ve 'Ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık' suçlarından toplam 85 bin 646 yıla kadar hapis cezası istemiyle müştekileri farklı 4 ayrı dava açılmıştı.
SEGBİS SİSTEMİYLE KATILDILAR
İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Fatih Aydın ve Mehmet Aydın cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, tutuksuz sanıklar ile sanık avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.
"ŞİRKETİMDE YASADIŞI HİÇBİR TALİMAT VERMEDİM"
Mahkeme, duruşmada şirketlerin el konulduğu zaman ve şu anki borç alacak durumu ile menkul varlığının incelenmesi için alınması istenen bilirkişi raporunun henüz gelmediğini belirtti. Tutuklu sanık Mehmet Aydın, şirketinde 200 kişiye iş imkanı sağladığını söyleyerek "Ben yanımda çalıştırdığım işçisinden yönetim kurulu başkanına kadar hiç kimseye yasadışı talimat vermedim. Her konuşmamda kar ve zarar olabileceğini söyledim. Katılımcılar da bu riski göz önüne aldılar. Huzurunuzda bulunan basın mensuplarının etkisi ile değil adaletli karar verilerek, tahliyemi istiyorum" dedi.
70 ARACIN SATILMASINI İSTEDİ
Savunmasına devam eden 'Tosuncuk' lakaplı sanık Mehmet Aydın, mağdurların zararının karşılanması için bir öneri getirmek istediğini, halihazırda şirket üzerine kayıtlı 70 tane araç bulunduğunu, bu araçların satılarak mağdurların ana para zararının giderilebileceğini ve araçların kayyumlar aracılığıyla satılarak mağdurların zararlarının giderilmesini talep ettiğini aktardI.
"GÜVENLİK TARAFINDAN ŞİRKETE ALINMIYORDUK"
Tutuklu sanık Fatih Aydın ise, "Benim şirketle bir alakam yok. Hazırlanan raporlar lehimedir. Dinlenen sanık beyanlarında şirketlerde yönetici olmadığım açıkça beyan edilmiştir. Ben kardeşimin yanında gıda kolisi dağıtmak üzere çalıştım. Şirketlerde yöneticilik veya imza yetkisine sahip değildim. Annem ve babamla birlikte kardeşimi ziyaret ettiğimizde dahi Savaş Yıkılmaz ve güvenlik tarafından şirketin aile şirketi olmadığı beyan edilerek içeriye alınmıyorduk" diyerek tahliyesini talep etti.
MAĞDURİYETLERİNİ ANLATTILAR
Duruşmada müştekiler de konuştu. Müşteki L.İ., sanıklardan şikayetçi olduğunu söyleyerek "İnternetten haberdar oldum. Zararım 20-25 bin TL civarındadır. Ben ilk para yatırdım, bir kısmını geri aldım ve geri aldığım kısmı tekrar yatırdım. Net rakamı bilmiyorum" dedi. Müşteki E.B. "Kapanmadan kasım ayında 4 bin 400 TL yatırdım. Beyaz Show ve TV'de yer alan yayınlardan etkilendim" dedi.
MÜŞTEKİ VE FATİH AYDIN ARASINDA 'İDAM' TARTIŞMASI
Tutuklu olduğu için duruşmaya SEGBİS ile katılan müşteki, "İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde çalışan arkadaşlarımdan öğrendim. 20 bin TL yatırdım, 6 bin TL aldım. Onlar da benim gibi mahkum. Paramı öderlerse uzlaşırım. İsterseniz bugün çıkartın, benim için sorun yok. 10 bin liramı verdikten sonra benim için sorun yok" dedi. Bir müşteki ise sanıkların idam edilmesini isterken sanık Fatih Aydın sinirlenerek "O zaman sen idam edil" şeklinde konuştu.
AYDIN KARDEŞLERİN TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK
Duruşma sonu mahkeme, tutuklu sanıklar Mehmet Aydın ve Fatih Aydın'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Bilirkişi raporunun dönüşünün beklenmesine hükmeden mahkeme, sanık Fatih Aydın'a müdafii atanması için Baroya müzekkere yazılmasına karar verdi.
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