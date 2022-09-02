Çiftlik Bank davasında idam kavgası mahkemeye damga vurdu! Tosuncuk bakın ne istedi?

70 ARACIN SATILMASINI İSTEDİ

Savunmasına devam eden 'Tosuncuk' lakaplı sanık Mehmet Aydın, mağdurların zararının karşılanması için bir öneri getirmek istediğini, halihazırda şirket üzerine kayıtlı 70 tane araç bulunduğunu, bu araçların satılarak mağdurların ana para zararının giderilebileceğini ve araçların kayyumlar aracılığıyla satılarak mağdurların zararlarının giderilmesini talep ettiğini aktardI.

"GÜVENLİK TARAFINDAN ŞİRKETE ALINMIYORDUK"

Tutuklu sanık Fatih Aydın ise, "Benim şirketle bir alakam yok. Hazırlanan raporlar lehimedir. Dinlenen sanık beyanlarında şirketlerde yönetici olmadığım açıkça beyan edilmiştir. Ben kardeşimin yanında gıda kolisi dağıtmak üzere çalıştım. Şirketlerde yöneticilik veya imza yetkisine sahip değildim. Annem ve babamla birlikte kardeşimi ziyaret ettiğimizde dahi Savaş Yıkılmaz ve güvenlik tarafından şirketin aile şirketi olmadığı beyan edilerek içeriye alınmıyorduk" diyerek tahliyesini talep etti.