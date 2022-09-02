Muğla’da şoke eden olay! 20 yaşındaki genç kan davasına kurban gitti

14 YILLIK KAN DAVA

Soruşturmada cinayetin, 2008 yılında Ağrı Patnos'ta öldürülen adamın yeğeni N.C. tarafından intikam almak amacıyla işlediği belirlendi. Cinayet anında N.C. ile birlikte 2 kişinin daha olay yerinde olduğu kaydedildi. Cinayet anında olay yerinde olmayan diğer 2 kişinin ise yardım ve yataklık suçlamasıyla gözaltına alındığı belirtildi.

5 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüphelilerin sevki sırasında jandarma geniş güvenlik önlemleri aldı. Şüphelilerden biri adliye girişinde basın mensuplarının sorduğu "Kenan'ın neden öldürdünüz, kan davası mı vardı" sorusuna "Haberim yok" şeklinde cevap verdi. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.