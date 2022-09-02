Muğla’da şoke eden olay! 20 yaşındaki genç kan davasına kurban gitti
Muğla’da 20 yaşındaki inşaat işçisi Kenan Uzunay'ın başından silahla vurulmuş halde ormanlık alanda bulunması ile ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Kenan’ın kan davası sebebiyle öldürüldüğü iddia edildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 29 Ağustos Pazartesi günü akşam saatlerinde Bodrum-Güvercinlik arasındaki yol kenarında ormanlık alanda kimliği belirsiz bir ceset bulunmuştu. Gökçeler mevkiinde seyir terasını geçtikten sonraki keskin virajın olduğu bölgeye denize girmeye gelen 2 genç, ormanlık alanda bir kişiyi başından vurulmuş halde buldu. İhbarın ardından bölgeye gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybetmiş olduğunu tespit etti. Jandarma ekipleri, olay yeri ve çevresinde geniş çaplı inceleme yaptı. Olay yeri ve çevresinde dedektörle arama yapıldı.
ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI
Olay yerinde ceset üzerinde yapılan ilk incelemede başın arka kısmından sıkılan kurşunun alından çıktığı öğrenildi. Ayağında terlik ve üzerinde şort tişört bulunan şahısta kimlik çıkmadı. Ceset, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Uzunay'ın cenazesi ailesi tarafından alınarak memleketi Patnos'a götürüldü ve orada toprağa verildi.
20 YAŞINDAKİ İNŞAAT İŞÇİSİNE AİT
Cesedin kime ait olduğu ise ertesi gün belli oldu. Cesedin, Ağrı Patnos doğumlu 20 yaşındaki Kenan Uzunay'a ait olduğu ortaya çıktı. Uzunay'ın birkaç ay önce Bodrum'un Turgutreis Mahallesi'ne geldiği ve inşaat işinde çalıştığı bildirildi.
TELEFONLA KONUŞUP EVDEN ÇIKTI, BİR DAHA DÖNMEDİ
Cinayete kurban giden gencin arkadaşları, olaydan bir gün önce akşam saatlerinde Kenan Uzunay'ın telefonla konuştuktan sonra 'tamam abi geliyorum' deyip kaldığı yerden ayrıldığı ve bir daha geri dönmediğini söyledi. Kenan Uzunay'ın şu anda cezaevinde bulunan babasının 2008 yılında Ağrı'nın Patnos ilçesinde başka bir kişiyi, başına keserle vurarak öldürdüğü belirtilirken soruşturma kan davası üzerine yoğunlaştırıldı.
14 YILLIK KAN DAVA
Soruşturmada cinayetin, 2008 yılında Ağrı Patnos'ta öldürülen adamın yeğeni N.C. tarafından intikam almak amacıyla işlediği belirlendi. Cinayet anında N.C. ile birlikte 2 kişinin daha olay yerinde olduğu kaydedildi. Cinayet anında olay yerinde olmayan diğer 2 kişinin ise yardım ve yataklık suçlamasıyla gözaltına alındığı belirtildi.
5 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Şüphelilerin sevki sırasında jandarma geniş güvenlik önlemleri aldı. Şüphelilerden biri adliye girişinde basın mensuplarının sorduğu "Kenan'ın neden öldürdünüz, kan davası mı vardı" sorusuna "Haberim yok" şeklinde cevap verdi. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman? Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı canlı yayın nereden, nasıl yayınlanacak?
- Altın neden düşüyor son dakika? Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? 1 Eylül güncel altın fiyatları...
- KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK 2022 yurt ücretleri açıklandı mı, ne kadar?
- SGK bordrosunda bu harflere dikkat! Emeklilik hakkınızı kaybedebilirsiniz! Fark etmeyen dizini döver...
- Ağustos ayı enflasyon oranları ne kadar oldu? Ağustos ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TEFE TÜFE rakamları...
- Aile Sosyal yardım paraları ne zaman yatar? Aile Destek Programı başvuruları sürüyor mu, kabul ediliyor mu? Başvuru ekranı...
- Sıfır araba fiyatlarında liste belli oldu! Markalar sil baştan güncelledi! Nissan, Hyundai, Ford, Fiat, Volkswagen kampanyaları...
- YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman? YKS ek yerleştirme takvimi açıklandı mı?
- SON GÜN! DGS tercihleri ne zaman bitiyor, uzatılacak mı? DGS 2022 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
- KPSS ortaöğretim sınavı başvuru ekranı: KPSS ortaöğretim sınavı başvuruları başladı mı? ÖSYM ile...
- 20 bin sözleşmeli öğretmen ne zaman göreve başlayacak? 2022-23 Göreve başlama işlemleri ve belgeleri...
- GSB kura sonuçları neden açıklanmadı? İŞKUR GSB kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İsim listesi sorgulama...