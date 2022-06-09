Tosuncuk Mehmet Aydın hakim karşısında! "Bank" ismini izinsiz kullanmaktan 3 yıl hapsi istendi

"BANK İSMİNİ KULLANDIĞIM SÜREÇTE BANKACILIK YAPMADIM"

Hakim, sanık Mehmet Aydın'a BDDK'ya başvuruda bulunup bulunmadığını sordu. Aydın "BDDK'nın belediye ve bankalara, 'İzin ya da ruhsat verirken bu ismin kullanmasına onay vermemelisiniz' demesi lazımdı. Ben resmi izinlerimi aldım, sorumlu değilim. Bu ismi kullandığım sürede hiçbir bankacılık faaliyetinde bulunmadım" şeklinde cevap verdi.

"TİCARİ İŞLEM PARA TOPLAMA SAYILMAZ"

Aydın, mahkeme hakiminin 'Sen diğer dosyada yargılanıyorsun, orada para toplamadın mı' sorusuna, "Oradaki işlemlerimiz ticari işlem. Para toplama sayılmaz. Oyun hizmetleri satışı yaptık, karşılığında fatura kestik. Para toplama değildir. Bu aşamada beraatimi talep ediyorum" dedi.

Sanık avukatı müvekkilinin bankacılıkla ilgili herhangi bir işlem yapmadığını, buna ilişkin bir logo da olmadığını belirterek "Haksız yere müvekkilim hakkında dava açılmış, beraatini talep ediyoruz" dedi.