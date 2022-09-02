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Sahte doktorun ifadesi ortaya çıktı! Bu ilk değilmiş

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 02.09.2022 Güncelleme Tarihi: 02.09.2022
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Sahte doktorun ifadesi ortaya çıktı! Bu ilk değilmiş

Trabzon'da, doktor önlüğü giyip, stetoskop takarak bir hastanenin acil servisine giren ve kendisini 'doktor' olarak tanıtan 20 yaşındaki inşaat işçisi Serkan Ayaz'ın, Rize'deki bir hastanede de 'beyin cerrahı' diye kendisini tanıttığı görüntüler ortaya çıktı. Ayaz hakkında yasal işlem başlatıldı.

Trabzon'da 4 gün önce inşaat işçisi Serkan Ayaz, yeşil doktor önlüğü giyip, boynuna stetoskop takarak hastaneye geldi. Bir süre bekledikten sonra girdiği acil servis triaj alanında hasta yakını ve hemşire arasındaki tartışmaya dahil olan Ayaz, kendisini 'doktor' olarak tanıtıp, yardımcı olmak istediğini söyledi.

Şüphe üzerine güvenlik görevlilerinin kimlik sorduğu Ayaz'ın doktor olmadığı anlaşıldı. Bu sırada hasta yakını, Ayaz'a tokat attı. Güvenlik görevlilerinin hastane dışına çıkardığı Ayaz, polis ekibi tarafından gözaltına alındı. İfadesi alınan ve savcılığa sevk edilen Ayaz, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

YENİ ATANDIĞINI SÖYLEMİŞ

Serkan Ayaz'ın, 27 Ağustos'ta Rize'de, gittiği bir hastanede kendisini 'beyin cerrahı' olarak tanıttığı görüntüleri de ortaya çıktı. Doktor odasında görevlilerle sohbet ettiği anlarda kayda alınan görüntülerde, Ayaz'ın beyin cerrahı olduğunu ve Rize'ye yeni atandığını söylediği anlar yer alıyor. Aynı hastanede ameliyathaneye de girdiği belirtilen ve görevlilerin kimlik sorgulamasında doktor olmadığı anlaşılan Ayaz hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

"MESLEĞİ ÖĞRENMEK İSTEDİM"

Öte yandan Serkan Ayaz'ın, polisteki ifadesinde, "Doktor olmak istediğim için mesleği tanımaya, öğrenmeye çalışıyordum. O nedenle hastaneye gittim. Sonuçta 6 yıl tıp okuyacağım. 6 yıl sonra pişman olmak istemem. Onun için önceden bu meslek nasıl yapılıyor, diye öğrenmek, tecrübe edinmek istedim" dediği öğrenildi.

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