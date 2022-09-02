Sahte doktorun ifadesi ortaya çıktı! Bu ilk değilmiş

YENİ ATANDIĞINI SÖYLEMİŞ

Serkan Ayaz'ın, 27 Ağustos'ta Rize'de, gittiği bir hastanede kendisini 'beyin cerrahı' olarak tanıttığı görüntüleri de ortaya çıktı. Doktor odasında görevlilerle sohbet ettiği anlarda kayda alınan görüntülerde, Ayaz'ın beyin cerrahı olduğunu ve Rize'ye yeni atandığını söylediği anlar yer alıyor. Aynı hastanede ameliyathaneye de girdiği belirtilen ve görevlilerin kimlik sorgulamasında doktor olmadığı anlaşılan Ayaz hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.