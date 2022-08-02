Çiftlik Bank’ta 4. dava | Papara CEO’sundan kritik hamle: MASAK’a bildirdim

Dahası Aydın'ın hileli işlemlerle gerçek bir ticaret yapıldığı izlenimini uyandırıp, aslında en başından beri bunu yapamayacağını bildiği halde sistemi sürdürdüğü ve bunun dosyadaki raporlarla da sabit olduğu tespiti yapıldı. Öyle ki dosyada bulunan SPK raporuna göre, yatırım yapılan alanlardan elde edilebilecek karın en üst seviyede olması durumunda dahi ana para ve vadedilen kar oranlarını karşılayabilecek bir değer üretmesinin mümkün olmadığı ifade edildi.