CHP'li İBB özel halk otobüslerinin ödemelerini yatırmıyor! Birçok İETT seferi yapılmadı
İstanbul'un bitmek bilmeyen çilesi haline gelen İETT aksaklıklarının nedenleri ortaya çıkmaya devam ediyor. Bireysel Otobüsçüler Derneği Başkan Yardımcısı Memduh Yangöz, İBB'nin özel halk otobüslerine ödeme yapmadığını açıkladı. 2-3 ay gecikmeli yatan ödenekler yüzüne birçok aracın sefere çıkmadı ortaya çıktı.
Bireysel Otobüsçüler Derneği Başkan Yardımcısı Memduh Yangöz, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin özel halk otobüslerine ödeneklerini geç ödemesi nedeniyle araçlara yakıt alınamadığını ve bazı otobüslerin seferlere çıkamadığını söyledi.
2-3 AY GERİDEN ÖDEME
Özel halk otobüslerinin İETT'nin yarı fiyatına çalıştığını anlatan Yangöz, "İBB aylık ödenekleri geç ödüyor. Bu aylık ödenekler zaten yeterli değil, az olan ödeneklerdir. Bunları bile 2-3 ay geriden ödüyor. Bu yüzden özel halk otobüsçüleri mağdur oluyor. Araçlarına yakıt alamıyorlar ve sefere çıkamıyorlar. Bugün bile bazı otobüsler, yakıt alamadıkları için sefere çıkamadılar. Bunun haricinde araçlarına bakım yaptıramıyorlar, araçları arızalanıyor." dedi.
İBB'YE GARAJ SÖZÜ HATIRLATMASI
Özel halk otobüsçülerinin borç içerisinde olduğunu, günü kurtarmaya çalıştıklarını ifade eden Yangöz, özel halk otobüslerinin giderlerinin İETT araçları ile aynı seviyeye çıkarılmasını ve İBB'nin bir an önce bugüne kadarki ödenekleri ödemesi gerektiğini kaydetti.
Yangöz, İBB'nin özel halk otobüslerine verdiği garaj sözünü de tutması gerektiğini sözlerine ekledi.
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