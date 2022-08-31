31 Ağustos 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri CHP'li İBB özel halk otobüslerinin ödemelerini yatırmıyor! Birçok İETT seferi yapılmadı

CHP'li İBB özel halk otobüslerinin ödemelerini yatırmıyor! Birçok İETT seferi yapılmadı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.08.2022 Güncelleme Tarihi: 31.08.2022
ABONE OL
CHP’li İBB özel halk otobüslerinin ödemelerini yatırmıyor! Birçok İETT seferi yapılmadı

İstanbul'un bitmek bilmeyen çilesi haline gelen İETT aksaklıklarının nedenleri ortaya çıkmaya devam ediyor. Bireysel Otobüsçüler Derneği Başkan Yardımcısı Memduh Yangöz, İBB'nin özel halk otobüslerine ödeme yapmadığını açıkladı. 2-3 ay gecikmeli yatan ödenekler yüzüne birçok aracın sefere çıkmadı ortaya çıktı.

Bireysel Otobüsçüler Derneği Başkan Yardımcısı Memduh Yangöz, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin özel halk otobüslerine ödeneklerini geç ödemesi nedeniyle araçlara yakıt alınamadığını ve bazı otobüslerin seferlere çıkamadığını söyledi.

Bazı özel halk otobüsçülerinin yakıt alamadıkları için sefere çıkamamasının sosyal medyada gündeme gelmesi üzerine açıklama yapan Yangöz, İstanbul'daki ulaşımın İBB uhdesinde olduğunu ama gerekli çalışmanın yapılmadığını belirtti.

2-3 AY GERİDEN ÖDEME

Özel halk otobüslerinin İETT'nin yarı fiyatına çalıştığını anlatan Yangöz, "İBB aylık ödenekleri geç ödüyor. Bu aylık ödenekler zaten yeterli değil, az olan ödeneklerdir. Bunları bile 2-3 ay geriden ödüyor. Bu yüzden özel halk otobüsçüleri mağdur oluyor. Araçlarına yakıt alamıyorlar ve sefere çıkamıyorlar. Bugün bile bazı otobüsler, yakıt alamadıkları için sefere çıkamadılar. Bunun haricinde araçlarına bakım yaptıramıyorlar, araçları arızalanıyor." dedi.

İBB'YE GARAJ SÖZÜ HATIRLATMASI

Özel halk otobüsçülerinin borç içerisinde olduğunu, günü kurtarmaya çalıştıklarını ifade eden Yangöz, özel halk otobüslerinin giderlerinin İETT araçları ile aynı seviyeye çıkarılmasını ve İBB'nin bir an önce bugüne kadarki ödenekleri ödemesi gerektiğini kaydetti.

Yangöz, İBB'nin özel halk otobüslerine verdiği garaj sözünü de tutması gerektiğini sözlerine ekledi.

İstanbul’da İETT rezaleti büyüyor İSTANBUL'DA İETT REZALETİ BÜYÜYOR
Tuzla’da İETT otobüsü alev aldı! TUZLA'DA İETT OTOBÜSÜ ALEV ALDI!
İETT skandalları bitmiyor! Bu kez de... İETT SKANDALLARI BİTMİYOR! BU KEZ DE...
İETT otobüsünün tavanı aktı İETT OTOBÜSÜNÜN TAVANI AKTI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA