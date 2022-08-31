Afyonkarahisar’da dehşetin görüntüleri ortaya çıktı! Ölüme böyle gitmişler...

Afyonkarahisar'da yaşanan kaza, dün sabah saatlerinde kent merkezi Otogar Kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Recep A., idaresindeki 03 T 0190 plakalı ticari taksi, kavşakta Ali İ., yönetimindeki 47 PT 219 plakalı tıra arakadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile ticari taksi hurdaya dönerken ön camı başta olmak üzere birçok parçası tırın arka dorsesine adeta saplandı. Kazada Recep A.'nın olay yerinde, yanında yolcu olarak bulunan Berkay Ö., ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayda yaralanan tır sürücüsünün tedavisi ise devam ediyor.