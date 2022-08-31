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Afyonkarahisar’da dehşetin görüntüleri ortaya çıktı! Ölüme böyle gitmişler...

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 31.08.2022 Güncelleme Tarihi: 31.08.2022
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Afyonkarahisar’da dehşetin görüntüleri ortaya çıktı! Ölüme böyle gitmişler...

Afyonkarahisar’da dün yaşanan ve iki kişinin hayatını kaybettiği ve bir kişinin de yaralandığı trafik kazasının ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri yaşanan dehşeti gözler önüne serdi. Öte yandan, olayın ardından savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Afyonkarahisar'da yaşanan kaza, dün sabah saatlerinde kent merkezi Otogar Kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Recep A., idaresindeki 03 T 0190 plakalı ticari taksi, kavşakta Ali İ., yönetimindeki 47 PT 219 plakalı tıra arakadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile ticari taksi hurdaya dönerken ön camı başta olmak üzere birçok parçası tırın arka dorsesine adeta saplandı. Kazada Recep A.'nın olay yerinde, yanında yolcu olarak bulunan Berkay Ö., ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayda yaralanan tır sürücüsünün tedavisi ise devam ediyor.

Yaşanan kazanın ortaya çıkan güvenlik kameraları görüntüleri ise olayın şiddetin gözler önüne serdi. Görüntülerde, kavşaktan çıkış yapan ticari taksiye yolun sağ tarafından gelen tırın büyük bir hızla çarptığı ve çarpmanın etkisi ile taksinin savrulurken parçalanmaya başladığı görülüyor.

Öte yandan, olayın ardından savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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