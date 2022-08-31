31 Ağustos 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır'da huzur uygulaması: 25 gözaltı

Diyarbakır'da huzur uygulaması: 25 gözaltı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.08.2022
ABONE OL
Diyarbakır’da huzur uygulaması: 25 gözaltı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde son iki haftada gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 25 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA