İstanbul'da İETT rezaleti büyüyor! "Klima bozuldu" diyerek yolcuları indirdi

İstanbul Sultangazi'de İETT şoförü "klima arızalandı" diyerek yolcuları indirdi. Duruma şaşıran yolcular şoförün ısrarı üzerine araçtan inmek zorunda kalırken, o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde bir yolcu, "Bu kadar insan mağdur. Eminönü'ne giden otobüs sırf kendi istediği için durdu. Kaza yapmadığı halde bu kadar insanı yarı yolda bıraktı." diyerek şoföre isyan ediyor.

Sultangazi - Eminönü seferini yapan bir İETT otobüsü şoförü iddiaya göre Malkoçoğlu durağına geldiği esnada otobüste bulunan yolculara aracın kliması çalışmıyor diyerek inmelerini istedi.