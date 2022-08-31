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İstanbul'da İETT rezaleti büyüyor! "Klima bozuldu" diyerek yolcuları indirdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.08.2022 Güncelleme Tarihi: 31.08.2022
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İstanbul’da İETT rezaleti büyüyor! Klima bozuldu diyerek yolcuları indirdi

İstanbul'da bitmek bilmeyen İETT rezaletine adeta her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Sultangazi'de görev yapan bir İETT şoförü, klimanın arızalandığını belirterek yolcuları indirdi. Mağdur olan vatandaşlar İETT sürücüsüne tepki gösterdi.

İstanbul Sultangazi'de İETT şoförü "klima arızalandı" diyerek yolcuları indirdi. Duruma şaşıran yolcular şoförün ısrarı üzerine araçtan inmek zorunda kalırken, o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde bir yolcu, "Bu kadar insan mağdur. Eminönü'ne giden otobüs sırf kendi istediği için durdu. Kaza yapmadığı halde bu kadar insanı yarı yolda bıraktı." diyerek şoföre isyan ediyor.

Sultangazi - Eminönü seferini yapan bir İETT otobüsü şoförü iddiaya göre Malkoçoğlu durağına geldiği esnada otobüste bulunan yolculara aracın kliması çalışmıyor diyerek inmelerini istedi.

YOLCULAR ARAÇTAN İNMEK ZORUNDA KALDI

Duruma şaşıran yolcular, şoförün ısrarı karşısında araçtan inmek zorunda kaldı.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Onlarca yolcuyu araçtan indirdikten sonra yoluna devam eden şoför ve mağdur yolcular cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

"BU KADAR İNSANI YARI YOLDA BIRAKTI"

Görüntülerde ise yolculardan biri, "Bu kadar insan mağdur. Eminönü'ne giden otobüs sırf kendi istediği için durdu. Kaza yapmadığı halde bu kadar insanı yarı yolda bıraktı." diyerek şoföre tepki gösteriyor.

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