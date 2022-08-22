İETT otobüsü yayaya çarpıp kaçtı! O anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı
İstanbul’da yol kenarında yürüyen adama çarpan İETT otobüsü hız kesmeden yoluna devam etti. Otobüsün çarptığı adam yere düşerek hafif yaralanırken kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
İstanbul'da yaşanan kaza, önceki gün Fatih Topkapı Sulukule Caddesi'nde saat 17.00 sularında meydana geldi. İddialara göre, caddeden yukarı doğru seyreden İETT otobüsü şoförü, yol kenarında yürüyen adamı görmedi. Otobüsün yan tarafıyla adama çarpan şoför, hız kesmeden yoluna devam etti. Çarpmanın etkisiyle yere düşen adam hafif yaralandı. İETT otobüsü şoförü de Topkapı'da otobüs duraklarına gitti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan adam sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri ise konuyla ilgili çalışma başlattı.
OTOBÜSÜN ÇARPIP KAÇTIĞI ANLAR KAMERADA
Yaşanan kaza bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Sulukule Caddesi'nden yukarı doğru gelen İETT otobüsünün yol kenarındaki yayaya çarptığı görülüyor. Adam çarpmanın etkisiyle yere düşerken otobüs şoförü yoluna devam ediyor.
"İETT OTOBÜSÜ HIZLI BİR ŞEKİLDE ONA VURDU"
Cadde esnafı Mert Sevinç, "Biz iş yerimizin önünde oturuyorduk. Aşağıdan İETT otobüsü geliyordu. Sağ taraftan da bir kişi yukarı doğru çıkarken İETT otobüsü hızlı bir şekilde ona vurdu. Aracı biz durdurmaya çalıştık. Araç durmak istemedi. Direkt durağına gitti. 1 saat geçmeden polisler geldi. Polisler de kamera görüntülerini aldı" dedi.
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