İETT otobüsü yayaya çarpıp kaçtı! O anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı

"İETT OTOBÜSÜ HIZLI BİR ŞEKİLDE ONA VURDU"

Cadde esnafı Mert Sevinç, "Biz iş yerimizin önünde oturuyorduk. Aşağıdan İETT otobüsü geliyordu. Sağ taraftan da bir kişi yukarı doğru çıkarken İETT otobüsü hızlı bir şekilde ona vurdu. Aracı biz durdurmaya çalıştık. Araç durmak istemedi. Direkt durağına gitti. 1 saat geçmeden polisler geldi. Polisler de kamera görüntülerini aldı" dedi.