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İETT otobüsü tavanından su aldı! O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 25.08.2022 Güncelleme Tarihi: 25.08.2022
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İETT otobüsü tavanından su aldı! O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

İstanbul’da etkili olan yağış sebebiyle İETT otobüsü tavanından su aldı. Bakırköy-Yeşilpınar hatlı İETT otobüsünün tavanından akan su bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

İstanbul'da meteoroloji, AKOM ve AFAD'ın uyarılarının ardından beklenen sağanak yağış bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Yağış ile bazı caddeleri ve dükkanları su bastı.

Öte yandan bir İETT otobüsü de yağış nedeniyle tavanından su aldı. 94Y numaralı Bakırköy-Yeşilpınar hatlı İETT otobüsünün tavanından akan su bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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