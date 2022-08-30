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Adana'da DEAŞ operasyonu: 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.08.2022
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Adana’da DEAŞ operasyonu: 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Son dakika haberleri... Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında 6 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Evlerde arama yapan ekiplerin gözaltına aldığı bazı şüpheliler Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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