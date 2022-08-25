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Son dakika: Ankara'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.08.2022
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Son dakika: Ankara’da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı

Son dakika haberine göre Ankara'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu 13 şüpheli gözaltına alındı. Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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