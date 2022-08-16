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Adana'da DEAŞ operasyonu!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.08.2022
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Adana’da DEAŞ operasyonu!

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Söz konusu evlerde arama yapan ekiplerin gözaltına aldığı bazı şüpheliler Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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